Plug-Power-Aktie: Besser geht es kaum!

Der Dienstag verlief für die Anleger von Plug Power überaus erfreulich. Das Papier konnte sich bis zum Abend um mehr als 11 Prozent verbessern und damit den Durchhänger von Ende Oktober wieder vollständig in Vergessenheit geraten lassen. Schon zu Wochenbeginn konnte der Titel mit ansehnlichen Zugewinnen auf sich aufmerksam machen. Was tags darauf an den Märkten passierte, übertrifft das aber noch einmal deutlich. Die Kurse konnten im Hoch bis auf 14,81 Euro zulegen. Das gibt den Bullen alle Trümpfe in die Hand, die in den nächsten Tagen einen neuen Angriff auf die 15-Euro-Marke wagen könnten.

Es kam aus dem Nichts

Die heftige Aufwärtsbewegung der Plug-Power-Aktie kam am Dienstag einigermaßen überraschend. Sie wurde in keiner Weise von irgendwelchen guten Neuigkeiten flankiert, sodass nur die wenigstens damit gerechnet haben dürften. Hauptsächlich dürfte deshalb die Charttechnik gewirkt haben. Wer bereits länger bei Plug Power investiert ist, könnte leicht ein Muster erkennen. Schon im Sommer musste das Papier ordentlich Federn lassen, nur um sich kurze Zeit darauf wieder erholen und noch eine Schippe drauflegen zu können. Es scheint fast so, als würde genau das sich nun wiederholen, worüber sich wohl nur die wenigsten Aktionäre beschweren dürften.

Das sieht richtig gut aus

Auffällig ist dabei, dass die jüngsten Tiefs deutlich höher liegen als Anfang August. Das spricht dafür, dass wir es unverändert mit einer langfristigen Aufwärtsbewegung zu tun haben. Jene beförderte den Kurs allein seit Jahresbeginn schon um mehr als 400 Prozent in die Höhe und das trotz Corona und den damit verbundenen Einschnitten bei der Wirtschaft. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass sich diese sehr erfreuliche Entwicklung fortsetzen wird. Nach dem Kurssprung am Dienstag sieht es für die Plug-Power-Aktie aber zumindest sehr gut aus. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die Bullen weiter am Ball bleiben und für weitere Kaufsignale sorgen werden.

Von Andreas Göttling-Daxenbichler - 4. November 2020

