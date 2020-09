Plug Power-Aktie: Ausgeträumt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug Power-Aktie gehört an der Börse aktuell mit zu den größten Hoffnungsträgern überhaupt. Das Wasserstoffunternehmen befindet sich ohnehin schon in einer der aussichtsreichsten Zukunftsbranchen, zusätzlich wurden die Kurse jüngst durch Gerüchte über eine mögliche Kooperation mit dem Versandriesen Amazon befeuert. In Kombination führte das zu einem Aktienkurs, der in kürzester Zeit nur so in die Höhe schoss. Manch einer träumte schon von einem nachhaltigen Ausbruch samt der Eroberung neuer Kursrekorde. Dazu kam es aber zumindest am Mittwoch nicht. Doch was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden.

Statt neuerliche Gewinne hagelte es am Mittwoch Verluste für die Plug Power-Aktie, die bis zum Handel am Abend um etwa vier Prozent an Wert verlor. Damit fallen die Kurse wieder auf rund 11 Euro zurück und entfernen sich ein gutes Stück vom Allzeithoch. Letzteres konnte kurz zuvor zwar noch erreicht werden, für einen Ausbruch hat es aber nicht gereicht. Stattdessen nutzten einige Anleger offenbar die Gelegenheit, um Gewinne in die Tat umzusetzen. Wirklich übel kann man ihnen das nicht nehmen, denn zu nicht unwesentlichen Teilen fußen die Zugewinne der letzten Wochen auf blanken Spekulationen.

Auch in der Zukunft wird sich bei der Plug Power-Aktie viel um die Erwartungen und Vermutungen der Anleger drehen. Oftmals reichen schon einzelne Gerüchte aus, um den Kurs nachhaltig zu beeinflussen. Auf der einen Seite sorgt das dafür, dass hier so schnell keine Langeweile auftritt. Auf der anderen Seite führt es zu einer nicht zu unterschätzenden Volatilität mitsamt den daraus resultierenden Risiken. Noch dazu sind bei dem Titel ohnehin viele Spekulanten unterwegs, die an langfristig steigenden Kursen nur bedingt interessiert sind.





