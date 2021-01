Plug Power Aktie: Aufwärts dank USA?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Plug Power gab, haben sich unsere Autoren in ihren Analysen einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse haben sie folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Auch wenn es bei Plug Power um den Jahreswechsel herum etwas nach unten gegangen war mit dem Kurs, stehen die Chancen für das Unternehmen insgesamt gut. Die Entwicklung! Trotz eines Verlustes von 10 % um die Jahreswende herum – wahrscheinlich bedingt durch Gewinnmitnahmen – war es innerhalb eines Monats um 28 % und in drei Monaten um 153 % nach oben gegangen und die Aktie hat sich im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Aktien zur Nummer eins entwickelt. Durch den neuen Kurs von Joe Biden könnte zudem die US-Regierung den einen oder anderen Auftrag für die Branche bereithalten. Die Stimmung! Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Plug Power eine geringere Diskussionsintensität. Der Ausblick! In einem Jahr konnte der Wert um insgesamt 574 % steigen und durch die Entwicklungen in den USA könnte es nun noch weiter nach oben gehen. Nach unten hin unterstützen 25 Euro und nach oben hin gibt es ein Kursziel von mehr als 30 Euro.

Wie wird es bei Plug Power nun weitergehen? Wir halten Sie informiert.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.