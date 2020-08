Plug Power-Aktie - Am 06. August kommen die Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Im August erwarten die Anleger von Plug Power Inc. die Ergebnisse des zweiten Quartals 2020! Genauer gesagt am 06. August! An diesem Tag wird zudem ein „live conference call“ stattfinden. Entscheidend dürfte natürlich neben den Zahlen auch der Ausblick auf die kommenden Monate für die weitere Entwicklung des Aktienkurses werden! Dieser hat in den vergangenen Wochen doch deutlich eingebüßt! Und im Vorfeld der Zahlen ist keine nachhaltige Erholung zu erwarten.

In der Regel tritt direkt vor Bekanntgabe von relevanten kursbeeinflussenden News eher eine Verschnaufpause in einem Trend auf. Deutlichere Rücksetzer sind jedoch auch nicht unbedingt zu erwarten. Denn ein weiterer stärkerer Kursverfall zum Wochenschluss wurde zumindest zum Teil wieder aufgefangen. In Verbindung mit der hierbei nur knapp verfehlten 50-Tage-Linie ist somit nach unten der Wert nun unterstützt! Eine Pendelbewegung um das gegenwärtige Niveau bis zum 06. August wäre somit zu erwarten!

Unter charttechnischen Aspekten ist die 50-Tage-Linie durchaus relevant. Denn in den Monaten Mai und Juni fungierte dieser gleitende Durchschnitt als wichtige Unterstützungslinie.

