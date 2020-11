Plug Power Aktie – 1 Milliarde Kapital!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Ein echter Knaller! Diese Meldung ist ein Weckruf für die Wasserstoff-Branche! Wie Plug Power mitteilt, hat das Unternehmen eine Milliarde US-Dollar als Kapitalerhöhung durchgeführt. Die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte! Mit dem frischen Kapital verfügt das Unternehmen nun über rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Damit will Plug Power das erste in den USA befindliche Wasserstoffnetzwerk gründen und den Aufbau beschleunigen.

Die Anleger quittierten diese Meldung mit einem neuen Hoch in der Aufwärtsbewegung. So konnte die Aktie ein Top bei 28,70 US-Dollar erreichen. Doch scheinbar sehen die Anleger die Kapitalerhöhung auch mit gemischten Gefühlen. Denn eine Kapitalerhöhung verwässert einerseits den Gewinn und andererseits zeigt es den immensen Investitionsbedarf an! Und bislang zeigt sich noch keine Wende bei der Gewinnentwicklung des Unternehmens – die bisherigen Analysten-Schätzungen gehen auch für 2023 noch von einem Verlust aus!

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Plug Power?

Die Story selbst ist jedoch intakt! Die Phantasie für Wasserstoff – vor allem für grünen Wasserstoff ist dabei sich noch weiter zu entwickeln. Denn die alleinige Ausrichtung auf die E-Mobilität wird nicht ausreichen, um eine Transformation der Wirtschaft hin zu Null-Emissionen zu erreichen. Irgendwo muss der Strom ja herkommen! Hier bietet sich wiederum flüssiger Wasserstoff als Energie-Speicher an. Doch gerade in diesem Segment sieht sich Plug Power gut für die Zukunft gerüstet!

Das Unternehmen setzt sich Ziele! Die ersten beiden Anlagen für grünen Wasserstoff sollen in 2022 in Betrieb gehen und die angepeilten 5 Anlagen bis 2024.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.