Plug Power Aktie: 1000 Prozent!

Die Plug Power Aktie macht da weiter, wo sie vergangene Woche aufgehört hat. Die Aktie eilt von einem Hoch zum Nächsten. In der aktuellen Handelswoche legte die Aktie um 7 Prozent zu und erreichte am Dienstag mit 29,91 EUR ein neues Jahreshoch.

Für den Dezember steht bislang ein Kursplus von 39 Prozent zu Buche. Das ist jedoch im Vergleich zur Jahresperformance nur eine kleine Randbemerkung. Denn bei dieser rasanten Geschwindigkeit ist die Chance gegeben, dass die Plug Power Aktie mit der diesjährigen Kursrendite zum erlesenen Kreis der Tenbagger-Aktien aufsteigt.

Das sind all jene Aktie deren Kurs sich binnen eines bestimmten Zeitraums verzehnfacht haben (>900 Prozent). Geprägt wurde der Begriff vom bekannten Fondsmanager Peter Lynch. Schließt die Aktie das Jahr über der Kurs-Marke von 31,68 EUR ab, kann gar eine 4-stellige Kursperformance (1000 Prozent) erreicht werden.

Anfang Dezember befand sich die Plug Power Aktie noch in einer Konsolidierungsphase. Der Korrekturbewegung war ein starker November vorausgegangen. So konnte der Kurs im vergangenen Monat um beachtliche 71 Prozent zulegen. Auch wenn die Aktie Ende November mehrmals das Monatshoch in Angriff nahm, konnte sich der Kurs nicht festsetzen. Folglich hatte sich im Bereich um 23-24 EUR ein kleiner Widerstand formiert.

Diesen hat der Kurs durch den starken Anstieg vergangene Woche nachhaltig überwunden. Durch den Break ist wieder der Weg gen Norden frei. Rückenwind bekommt die Aktie derweil auch seitens der 38-Tage-Linie (GD38). So notiert der Kurs aktuell rund 39 Prozent über dem Preis-Indikatoren.

Geht es nach den Analysten, steht die Marschroute fest. Von den aktuell vorliegen 11 Analysteneinschätzungen erhält die Aktie 10-mal ein ‘Buy’- und 1 ‘Hold’-Rating. Folglich ist zur Freude der Anleger derzeit kein ‘Sell’-Rating vorhanden. Doch das durchschnittliche Kursziel liegt mit 28,36 USD (23,32 EUR) unter dem derzeitigen Kursniveau.





