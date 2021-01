Plug Power: 2021 – Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat in den vergangenen Sitzungen kurz vor dem Ende des alten Jahres noch einmal für einen Paukenschlag gesorgt. Die Aktie stürzte zuletzt von gut 30 Euro bis auf 26 Euro ab. Am letzten Handelstag dann schaffte der Wert erneut einen Aufschlag, der in Richtung von 27 Euro führt. Im neuen Jahr 2021 kann das Kursziel deutlich höher liegen.

Dementsprechend seien Notierungen in Höhe von 30 Euro, wie kürzlich erreicht, keine besondere Hürde. Vielmehr habe die Aktie die Chance auf einen Aufschlag in Richtung von 35 Euro bis sogar 40 Euro.

Aus Sicht der Beobachter hat sich nichts geändert. Die Aktie ist in einem starken charttechnischen Aufwärtstrend, der sich nun bestätigen sollte. Der Wert legte innerhalb eines Monats um gut 30 % zu. In drei Monaten ging der Aktienkurs mit einem Plus von 156 % durch die berühmte Decke. Die Notierungen sind dabei innerhalb eines Jahre sogar um über 1.000 % nach oben geklettert.

Es gibt keinen Zweifel: Die Chancen auf massive Kursgewinne 2021 sind aus charttechnischer Sicht enorm. Die Dynamik verspricht sogar Kursziele weit jenseits der genannten Kursziele.

Wirtschaftlich interessanter Hintergrund für den Wert ist weiterhin der Umstand, dass der Konzern auf die Wahl Joe Bidens bauen kann. Der hat den Klimaschutz für den 21. Januar und die Zeit danach in den Vordergrund gerückt.

Der Klimaschutz wiederum erfordert Investitionen in die alternativen Energien. Dazu zählt zweifellos auch der Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen. Plug Power ist als US-Unternehmen nah an den berühmten Fleischtöpfen.





