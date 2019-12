Platzwechsel in den Indizes

Turnusmäßig kommen die Mitglieder der großen Aktienindizes auf den Prüfstand. In den MDax steigt Börsenneuling Teamviewer auf ebenso wie der Batteriehersteller Varta auf. Dafür steigen 1&1 Drillisch und Fielmann in den SDax ab. Im Dax bleibt derweil alles beim Alten. EUWAX

