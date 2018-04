Platzen der Bondblase brächte Billionenverluste

Wegen der weltweiten Schuldensause schwillt der Anleihenmarkt auf immer neue Rekordwerte an. Die US-Notenbank stochert allerdings zunehmend mit einer Nadel in der gewaltigen Blase herum. Ein extrem riskantes Unterfangen, beeinflussen doch die US-Zinsen die Renditen im Rest der Welt erheblich. Für die richtige Absicherung sind besonders amerikanische Aktien geeignte, wie beispielsweise die Put-Optionsscheineauf Facebook oderauf Alphabet aus unserer

Den Investoren kann man es scheinbar nicht Recht machen. Viele von ihnen hatten jahrelang vorgegeben darauf zu hoffen, dass die US-Inflation zurückkehrt. Steigende Inflationsraten würden eine Beschleunigung des Wachstums der US-Wirtschaft signalisieren und wären damit gute Nachrichten für die Unternehmen, weil sie höhere Preise durchsetzen könnten, woraufhin die Umsätze der Firmen steigen würden. Diese Aussicht sollte den Aktienmarkt beflügeln – so lautete zumindest die schöne Theorie. Und was ist zuletzt passiert? „Obwohl die US-Inflation seit Monaten knapp oberhalb der Marke von zwei Prozent stagniert, sind zuletzt die Inflationserwartungen der Investoren deutlich gestiegen, woraufhin bei ihnen die Sorge hochgekocht ist, die US-Notenbank könnte die Zinsen im laufenden Jahr möglicherweise stärker erhöhen als jene drei Mal, die die Fed bislang signalisiert hat“, sagte Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro.

Bei nach oben schießenden Zinsen, werden Aktien aber plötzlich unattraktiver gegenüber Anleihen, zumal sich der Abstand zwischen der Dividendenrendite des S&P500 von 1,9 Prozent und den Zinsen für zehnjährige US-Anleihen, die sich zusehends der Marke von 3,0 Prozent nähern, vergrößert. „Für die steigenden Inflationserwartungen sind neben dem höheren Ölpreis vor allem der deutliche Rückgang des Dollar verantwortlich, wodurch US-Produkte im Ausland billiger werden, während ausländische Produkte in den USA teurer werden“, sagte eToro-Experte Greenspan. Daher bedeuten deutlich steigende Zinsen derzeit keinen Rückenwind mehr für den Aktienmarkt, sondern vielmehr Gegenwind. So schnell kann die Stimmung der Investoren umschlagen, nach dem Motto: was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.

Kleiner Zinsanstieg hat massive Auswirkungen

Die US-Notenbank hat auf das sich verändernde Umfeld reagiert. „Wir erwarten, dass die Inflation im Laufe des Jahres auf Sicht von zwölf Monaten steigen wird“, schrieb die Fed bei der Sitzung am 31. Januar, der letzten unter der Ägide von Janet Yellen. Ihr Nachfolger Jerome Powell wandelt daher auf einem sehr schmalen Grad: Einerseits muss er die Zinsen weiter erhöhen und damit signalisieren, die Wirtschaft sei stark genug, um weitere Erhöhungen zu verkraften. Andererseits muss er aber enorm aufpassen, dass die Verschärfung der Geldpolitik nicht dazu führt, dass der Kursrückgang am Anleihenmarkt nicht ausufert und so Investoren Billionenverluste beschert.

Genau davor hat das Finanzministerium zuletzt selbst gewarnt. „Ein Zinsanstieg um 100 Basispunkte (1,0 Prozentpunkte) würde beim Barclays US Aggregate Bond Index zu Verlusten von 1,2 Billionen Dollar führen“, schrieben die Experten des Finanzministeriums. „Selbst ein derart mickriger Zinsanstieg würde Investoren also enorme Verluste bescheren“, sagte Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst beim britischen Broker ActivTrades. Der Index umfasst neben Staatsanleihen auch Unternehmensanleihen und andere Papiere mit Investment Grade Rating, also keine High Yield-Anleihen (Ramschanleihen) und hat einen Börsenwert von knapp 20 Billionen Dollar.

Der mögliche Wertverlust ist deshalb so groß, weil einerseits die Laufzeit der in dem Index enthaltenen Papiere im Laufe der Jahre kräftig gestiegen ist, weshalb die Anleihen umso stärker auf Zinsänderungen reagieren. Andererseits haben die lange Jahre sinkenden Zinsen die Kurse immer weiter nach oben getrieben. Umso mehr Geld löst sich bei einem Kursrückschlag in Luft auf. Zur Erinnerung: Der Kurs der zehnjährigen US-Anleihe ist seit dem Hoch vom September 2017 um 5,0 Prozent gesunken. Der Verlust entspricht damit annähernd den Zinsen von fast zwei Jahren – ein böses Erwachen für viele Anleihenbesitzer.

Enormes Rückschlagspotenzial bei Anleihen aus der Euro-Zone

Mancher hiesige Anleger könnte denken, was interessieren mich die US-Zinsen? „Das Problem ist, dass die US-Zinsen die Renditen im Rest der Welt mit nach oben oder nach unten ziehen“, sagte De Casa. Nachdem die Zinsen in der vergangenen Woche in vielen Ländern rund um den Globus gestiegen waren, war laut Bloomberg der Wert des weltweiten Anleihemarktes um umgerechnet herbe 710,8 Milliarden Dollar auf 50,1 Billionen Dollar eingebrochen – ein herber Verlust. Einige Experten gaben sich daher überzeugt, dass die weltweite Blase am Anleihenmarkt geplatzt sei. Das wären sehr schlechte Nachrichten für die Anleger in der Euro-Zone.

Zuletzt notierten 42 Prozent der sieben Billionen Euro an Staatsanleihen aus der Euro-Zone mit Strafzinsen. Ihre Kurse sind durch die extrem niedrigen Zinsen noch viel stärker nach oben getrieben worden, als die der US-Anleihen, deren Zinsen immer viel höher waren als die in der Euro-Zone. Umso größer wären die möglichen Kursverluste bei Euro-Anleihen. Viele Investoren werden mit großer Nervosität auf die kommenden US-Konjunkturdaten schauen. Sollten sie besser als erwartet ausfallen, dürften die Inflationssorgen der Anleger weiter hochkochen. In dem Umfeld könnten viele Investoren kräftig den Verkaufen-Knopf bei Aktien drücken.