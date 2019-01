Platin verhilft zu sauberer Luft

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Nach der gerade erlebten Feinstaubverunreinigung der Luft an Silvester - auch wenn die Raketen schön waren - ist klar, dass saubere Luft zu den wichtigsten Gütern gehört

An Neujahr ist an vielen Orten die Feinstaub-Konzentration im Vergleich zum restlichen Jahr auf Rekordniveaus angestiegen. Zirka 4500 Tonnen Feinstaub, so die Schätzungen wurden wieder freigesetzt. Das ist soviel wie etwa 15,5 Prozent der jährlich vom Straßenverkehr abgegebenen Menge Feinstaub. Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) müssen mehr als 90 Prozent der Weltbevölkerung mit verschmutzter und gesundheitsschädlicher Luft leben. So wird auch global mit sieben Millionen Todesfällen jährlich durch Luftverschmutzung gerechnet.

Ein Rohstoff, der gegen dieses Debakel hilft, ist Platin. Verbaut beispielsweise in Brennstoffzellen-Elektrobussen, geht die Entwicklung hier voran. Bis 2030 sollen etwa in Japan, wo besonders auf Wasserstoff gesetzt wird, 800.000 Brennstoffzellenbusse fahren. In Südafrika ging kürzlich der erste Doppeldecker-Brennstoffzellen-Bus an den Start.

Auch in China sollen bis 2030 rund eine Million Brennstoffzellen-Fahrzeuge die Straßen bevölkern, was allein eine Nachfrage von etwa 750.000 Unzen Platin nach sich ziehen wird. Diese Entwicklung wird Platin-Produzenten wie Sibanye-Stillwater erfreuen. Denn Sibanye-Stillwater ist nicht nur ein Goldproduzent, sondern gehört auch zu den großen Produzenten der Metalle aus der Platingruppe (Projekte in Südafrika und in den USA) und wächst in diesem Bereich.

Platin für Brennstoffzellen und Kobalt für Elektrofahrzeuge sollten zunehmend gefragt sein. Die Elektrofahrzeuge brauchen für ihre Akkus unter anderem Kobalt und so ist dieser Rohstoff bei den heutigen Batterieherstellern äußerst begehrt - was auch an der Preisentwicklung zu sehen ist. Dabei steht gerade Kobalt, das nicht aus dem Kongo kommt, besonders hoch im Kurs. Hier kann beispielsweise First Cobalt mit seiner Kobalt-Liegenschaft in Idaho und seinen 50 Minen im Canadian Cobalt Camp in Ontario punkten. Dazu kommt die einzige Kobaltraffinerie mit Batteriequalität in Nordamerika, die First Cobalt besitzt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd.html) und von First Cobalt (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/first-cobalt-corp.html).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html