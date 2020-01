Platin und Tesla ziehen Aufmerksamkeit auf sich

Die gestern vorgelegten Tesla-Zahlen lassen auch die Stuttgarter Derivate-Anleger nicht kalt.Am Donnerstag verkaufen die Anleger einen Call-Optionsschein auf Tesla (WKN MC5QLV). Nach der jüngsten Kursrally nehmen die Anleger hier die Gewinne mit.





Auch Rohstoffe stehen am Donnerstag im Fokus der Anleger an der EUWAX. So wird ein Knock-out-Put auf eine Feinunze Platin überwiegend verkauft (WKN HZ68TS). Für den Platin-Preis geht es in den letzten zwei Tagen stetig bergab. Am Mittag notiert das Edelmetallbei rund 973 Euro rein halbes Prozent tiefer.Gekauft wird an der EUWAX hingegen ein Call-Optionsschein auf Allianz (WKN VN84GR). Die Allianz-Aktie notiert heute bei einem Minus von 0,75 Prozent bei etwas über 218 Euro. Nach einer bisher durchaus schwankungsfreudigen Woche bewegt sich die Allianz-Aktie damit wieder in etwa auf dem Niveau von Montag. EUWAX





