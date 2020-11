Platin: Zuversicht steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Platin Future: Großbaustelle

von Maciej Gaj - 23.11.2020, 11:10 Uhr

Bereits zum dritten Mal versucht der Platin Future seinen langfristigen Abwärtstrend in diesem Jahr zu überwunden, wurde aber immer wieder zurückgeworfen. Die Stabilisierungsphase seit Anfang 2017 gleicht unterdessen einer Großbaustelle, die sich noch eine Zeit hinziehen könnte.

Das letzte markante Hoch markierte Platin im Bereich von 2.273 US-Dollar im Jahr 2008. Bis März dieses Jahres hinein beherrschte ein langjähriger Ausverkauf dieses Metall, den Tiefpunkt erreicht der Platinpreis zum Höhepunkt des Corona-Crashs bei 576,87 US-Dollar. Seitdem aber konnte der Rohstoff wieder in seine ursprüngliche Handelsspanne zwischen 750,00 und 1.030 US-Dollar zurückkehren. In der abgelaufenen Woche gelang es zum dritten Mal den langfristigen Abwärtstrend zu überwinden, nachhaltige Kaufsignale gehen hiervon aber noch nicht hervor. Unter der Annahme einer inversen SKS-Formation bestehend seit dem zweiten Quartal 2019 und einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 1.030 US-Dollar ist noch viel Überzeugungsarbeit seitens der Käufer zu leisten. Insgesamt aber präsentiert sich das Kursbild seit Anfang 2017 in einer Bodenfindungsphase, nur die entscheidenden Triggermarken wurde noch nicht aktiviert.

Langsam, aber sicher...

Trotz aller Verunsicherung seitens der Rohstoffhändler notiert der Platinpreis derzeit auf dem Niveau aus Anfang dieses Jahres. Für nachhaltige Kaufsignale auf mittelfristiger Basis sowie eine positive Aktivierung der inversen SKS-Formation bedarf es jedoch eines Kurssprungs mindestens über 1.030 US-Dollar. Alles andere zwischen 850,00 und der Nackenlinie ist als neutrale Handelsspanne zu interpretieren. Verkaufssignal in Richtung der Unterstützung um 778,00 US-Dollar treten unterhalb von 850,00 US-Dollar auf. Eine überschießende Welle hätte sogar Platz bis auf 750,00 US-Dollar. Aber auch kurzfristig entschlossene Investoren kommen voll auf ihre Kosten, sofern sie das richtige Produkt wählen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 965,01 // 1.000 // 1.029 // 1.107 Unterstützungen: 932,87 // 916,13 // 879,27 // 850,00

Fazit

Die Handelsidee beruht auf einem mittel bis langfristigen Zeithorizont, zunächst sollte ein Ausbruch über 1.030 US-Dollar abgewartet werden. Nur hierdurch ließe sich im weiteren Verlauf Aufwärtspotenzial an 1.194 und darüber an 1.289 US-Dollar für den Platinpreis ableiten. Als Anlageinstrument kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP5544 zum Einsatz kommen. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 850,00 US-Dollar für den Fall eines Direkteinstiegs allerdings nicht überschreiten. Mittelfristige Long-Ansätze können ein Stück weit höher abgesichert werden. Ziel des Scheins liegt in diesem Fall bei 38,34 Euro, sofern das zuletzt genannte Ziel erreicht wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP5544

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,08 - 10,21 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 835,20 US-Dollar

Basiswert: Platin Future (Troy Ounce) KO-Schwelle: 835,20 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 953,33 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 38,34 Euro Hebel: 7,9

Kurschance: + 275 Prozent Quelle: Vontobel

