Platin: Ziel erreicht, Gewinne mitnehmen!

Seit den Tiefständen aus 2018 haben sich Edelmetalle merklich verteuert, der Platinpreis legte um 38 Prozent zu. Zeitgleich stieß der Rohstoff allerdings an eine wichtige Hürde und könnte nun kurzzeitig den Rückwärtsgang einlegen.

Übergeordnet herrscht bei Platin seit über einer Dekade ein intakter Abwärtstrend und drückte die Notierungen von 2.250 US-Dollar auf einen Tiefstwert von 754,03 US-Dollar bis Mitte 2018 abwärts. Erst an dieser Stelle konnte eine nicht unerhebliche Gegenbewegung gestartet werden und den Platinpreis zurück an das markante Widerstandsband um 1.030 US-Dollar sowie die langfristige Abwärtstrendlinie hochdrücken. Da dieser Kreuzwiderstand nicht ohne Weiteres durchbrochen werden dürfte und sich auf Wochenbasis zudem noch eine Doji-Kerze ausbreitet, sollen Anleger bestehende Long-Positionen nun realisieren, können aber auch über entsprechende Short-Instrumente auf einen Kursrückgang setzen. Für ein erfolgreiches Kaufsignal müsste das aktuelle Kursniveau nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden. Dies dürfte allerdings erst nach einem vorherigen Pullback der Fall sein.

Gewinne realisieren

Auf Sicht der nächsten Tage bis Wochen muss zwangsläufig mit einem Dämpfer vom aktuellen Widerstandsniveau um 1.030 US-Dollar gerechnet werden, Abgaben bis in den Bereich von zunächst 1.000 US-Dollar, darunter zurück auf den 200-Wochen-Durchschnitt um 945 US-Dollar kämen nun nicht mehr überraschend. Übrigens stellt das letztgenannte Niveau eine potenzielle erste Trendwendestelle dar, wenn nicht, müsste noch einmal Abgaben auf rund 900 US-Dollar einkalkuliert werden. Diese Unterstützung könnte dann als Sprungbrett für einen erneuten Angriff auf das aktuelle Widerstandsband genutzt werden. Passendes Instrument für eine Long-Startegie könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE35X8 sein. Gelingt es nämlich die Marke von 1.030 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, dürften weitere Gewinne in den Bereich der Jahreshochs aus 2016 um 1.194 US-Dollar folgen.

Platin Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.029 // 1.050 // 1.071 // 1.091 Unterstützungen: 1.000 // 979,00 // 945,00 // 900,00

Fazit

Wer in dem kurzfristigen Aufwärtstrend ein risikoreiches Short-Investment nicht scheut, muss zwangsläufig mit erhöhten Risiken rechnen. Favorisiert wird ein zeitnaher Ausbruch über das Widerstandsband um 1.030 US-Dollar, hierfür können Investoren bei einem Ziel von 1.194 US-Dollar beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE35X8 zurückgreifen und dabei eine Rendite von 180 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 945 US-Dollar beziehungsweise die zu erwartenden Tiefs zunächst aber noch nicht überschreiten. Für ein erfolgreiches Kaufsignal muss aber ein Wochenschlusskurs oberhalb von 1.030 US-Dollar her. Ziel des Scheins läge dann bei 3,45 Euro, die Verlustbegrenzung erfordert einen Ausstiegskurs von 0,80 Euro. Aktuell ist aber kein Handlungsbedarf gegeben, favorisiert wird eine abwartende Stellung der Händler, bis der Pullback vollends abgeschlossen wurde.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE35X8

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,21 - 1,22 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 889,06 US-Dollar

Basiswert: Platinum (Troy Ounce) KO-Schwelle: 889,06 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.022,22 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,45 Euro Hebel: 7,04

Kurschance: + 180 Prozent Quelle: Vontobel

