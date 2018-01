Platin-Turbo-Calls mit 82%-Chance bei Kurssprung auf 1.020$

Laut einer im BNP-Newsletter „Daily Edelmetall“ veröffentlichten Analyse bereitet sich der Platinpreis (ISIN: XC0009665545) auf einen finalen Ausbruch vor. Hier die Analyse:

„Rückblick: Nach der Rückeroberung der wichtigen Unterstützung bei 885 USD hatten die Bullen das Heft des Handelns bei Platin übernommen und trieben den Wert ab Mitte Dezember in einer steilen Kaufwelle nach Norden. In deren Verlauf wurde die Kurshürde bei 920 USD und eine mittelfristige Abwärtstrendlinie durchbrochen. Zuletzt stieg das Edelmetall an den Widerstand bei 967 USD, der kurzzeitig bereits überschritten wurde.

Ausblick: Der bullische Konter ist in dieser Woche in eine leichte Korrektur eingeschwenkt, die den Anstieg nicht in Frage stellt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die Käuferseite die kurze Pause im jungen Aufwärtstrend zur Vorbereitung eines finalen Ausbruchs über 967 USD nutzt. Die laufende Korrektur sollte idealerweise bei 941 USD von einer zweiten Aufwärtsbewegung abgelöst werden, die Platin oberhalb von 967 USD bis 990 USD und darüber bereits bis 1.020 USD antreiben kann. Setzt der Wert dagegen unter 941 USD zurück, könnte die nächste Kaufwelle bei 920 USD starten. Erst darunter müsste man von einem vorläufigen Ende des Anstiegs ausgehen.“

Kann der Platinpreis (aktuell bei 962,50 USD) im nächsten Monat tatsächlich die Marke von 1.020 USD erreichen, dann können risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten den erhofften Preisanstieg optimieren.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 907,7991 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf Platin mit Basispreis und KO-Marke bei 907,7997 USD, BV 0,01, ISIN: DE000PP26V25, wurde beim Platinpreis von 962,50 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,194 USD mit 0,50 – 0,51 Euro taxiert.

Gelingt dem Platinpreis der Anstieg auf die Marke von 1.020 USD, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Platinpreis nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,93 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 865 USD Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf Platin mit Basispreis bei 839,7961 USD, KO-Marke bei 865 USD, BV 0,01, ISIN: DE000GL6LRL3, wurde beim Platinpreis von 962,50 USD mit 1,05 – 1,07 Euro taxiert.

Bei einem Anstieg des Platinpreises auf 1.020 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,50 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Platin oder von Hebelprodukten auf Platin dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek