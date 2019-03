Platin: Preis nahe Jahreshoch

Platin sieht sich derzeit starken Marktverwerfungen unterworfen und stieg nahe an seine Jahreshochs aus Ende Februar an. Können Käufer weiter überzeugen, könnte dies sogar wieder frische Verlaufshochs bedeuten.

Nach Ausbruch aus einem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang letzten Jahres über die Marke von grob 825 USD konnte im Februar ein vorläufiges Jahreshoch bei 877,21 USD markiert werden. Damit hat sich Platin zunächst einmal an seine Verlaufshochs aus November letzten Jahres herangetastet, musste anschließend jedoch einen nicht unerwarteten Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau verdauen. An dieser Stelle gelang es jedoch eine nachhaltige Stabilisierung zu vollziehen und in den letzten Handelstagen erneut an die Jahreshochs anzuknüpfen. Sollten sich die dynamischen Kursgewinne in dieser Form weiter durchsetzen können, dürfte der seit Ende August bestehende Aufwärtstrend ohne Frage fortgesetzt werden und bietet für long orientierte Investoren gute Handelsansätze.

Hierzu sollte der Platinpreis jedoch mindestens über die letzten markanten Verlaufshochs zwischen 877,21 und 877,78 USD zulegen. Dann könnten nämlich weitere Kauforders ausgelöst werden und den Platinpreis zunächst an die runde Marke von 900 USD vorantreiben. Darüber bestünde schließlich die Möglichkeit an die Verlaufshochs aus Mai letzten Jahres um 930,50 USD zuzulegen. Für diesen Fall sollte jedoch mindestens ein Wochenschlusskurs über die aktuellen Jahreshochs abgewartet werden. Das Gegenszenario könnte hingegen noch einmal Abgaben auf den 50-Wochen-Durchschnitt (blaue Linie) bei aktuell 846,90 USD bereithalten. Spätestens von diesem Niveau aus muss wieder frische Aufwärtsdynamik einsetzen, damit der Platinpreis nicht erneut an seine Märztiefs um 810 USD zurückfällt. Bei den dynamischen Kurszuwächsen aus dieser Woche erscheint jedoch die Aufwärtsvariante sehr viel plausibler.

Platin (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 877,78 // 892,35 // 900,00 // 913,48 Unterstützungen: 863,69 // 846,94 // 832,82 // 810,00

Mit einem Open EndTurboLong (WKN MC0SJ3) können risikofreudige Anleger, die von einem weiter steigenden Platinpreis ausgehen, mit einem Hebel von 16,6 ab Aktivierung der Kaufmarke von 977,78 USD von einem Anstieg profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 0,061 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert um das Niveau von 830 USD angesetzt werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,56 Euro. Ein Ziel nach oben könnte um 930,50 USD bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC0SJ3

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,47 - 4,49 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 825,00 USD

Basiswert: Platin KO-Schwelle: 825,00 USD

akt. Kurs Basiswert: 874,22 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 9,45 Euro Hebel: 16,6

Kurschance: + 110 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.