Platin: Nur eine Verschnaufpause!

Der Platinpreis konnte seit dem letzten Tief von Mitte August bei 754 US Dollar deutlich anziehen und in der Spitze bis auf 877 USD zulegen. Charttechnisch lässt sich hier ein Aufwärtstrendkanal einzeichnen, innerhalb dessen die Notierung nach oben klettert. Nach dem letzten Hoch verschnauft das Edelmetall etwas durch und steht zum Start in die neue Handelswoche bei aktuell 851 USD. Trendkonforme Trader könnten an der Unterkante des Trendkanals versuchen, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Potentielle Longpositionen würden wir knapp unter der Formation mit einem StopLoss absichern.

Platin Tageschart



