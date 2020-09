Platin – Nun wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Nach der vorangegangenen Abwärtsreaktion zeigte Platin am 24.09. erste Erschöpfungsanzeichen und stabilisierte sich in dem unteren und zuvor eingezeichneten Begrenzungsniveau (blaue untere Zone). Hier kam es zu Shorteindeckungen mit einer parallel einhergehenden Attacke auf der Long-Seite. Dies war anhand des Kerzenverhaltens sehr schön zu erkennen.

Der anschließende antizipierende Long-Impuls erschöpft sich aktuell (30.09.) ebenfalls, was die Bullen zu mindestens einer Positionsreduzierung, wenn nicht gar zur vollständigen Auflösung, zwingt. Folglich sehen wir einen Rückgang durch die Glattstellungen (Gewinnmitnahmen der Longs) und müssen uns auf eine entsprechende Shortattacke (Gegenimpuls) einstellen.

Nun wird es äußerst spannend!Sollte die aktuell laufende Abwärtsreaktion sich nicht nachhaltig entwickeln und bereits nach kurzer Zeit erschöpfen, kommen die Bären schon sehr bald unter Druck, was eine regelrechte Kursexplosion auf der Long-Seite nach sich ziehen würde.An dieser Stelle kommt unsere Zyklenanalyse zum Einsatz. Diese gibt uns bereits im Vorfeld bekannt, in welche Richtung die Party generell geht und ab wann ein Wendepunkt (inkl. Datum) zu erwarten ist.Innerhalb der G.I. Swing Trading Strategie haben wir unsere Abonnenten über den berechneten Wendetermin bereits informiert.Das Setup hat eine Trefferquote von über 85 %!Sollte unsere Analyse eintreffen, werden wir das Setup wie gewohnt betreuen über Details informieren.Allzeit gute Trades!Trotz sorgfältiger Analyse übernimmt Global Investa keine Gewähr für Inhalt, Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Die bereitgestellten Informationen stellen insbesondere keine Anlageberatung, Kaufempfehlung oder Anlagevermittlung dar und können keinesfalls eine anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen professionellen Anlageberater, der die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse und den Erfahrungsstand des Kunden berücksichtigt, ersetzen.