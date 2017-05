Platin: Letzter Stopp vor freier Fahrt?

Zweimal im letzten halben Jahr nutzte der Platinpreis den Bereich um 890 US-Dollar als Unterstützung. Dort angekommen, drehten die Notierungen in den folgenden Wochen wieder nach oben um. Beim weiteren Anstieg könnte der nächste bedeutende Schritt für einen weiterhin steigenden Platinpreis um 950 US-Dollar bevorstehenden. Durch die Verbindung vorheriger Hochs seit Ende Februar zu einer fallenden Gerade kann dort noch ein Widerstand bestehen. Daher kann eine auf einen steigenden Platinpreis ausgerichtete Position bewusst eng unterhalb des aktuellen Niveaus abgesichert werden. Hierzu könnte sich das Zwischentief von März um 930 US-Dollar anbieten, das die seit Anfang Mai nach oben strebenden Notierungen vor kurzem überwanden. Mit einem Unterschreiten dieser Marke könnte der Anstieg generell wieder in Frage gestellt werden, weshalb sich die Absicherung einer solchen Position hier anbieten könnte. Gelingt dem Platinpreis aber der weitere Anstieg, könnten das Hoch von Ende Februar bei 1045 US-Dollar und anschließend das Hoch von August letzten Jahres um 1180 US-Dollar als mögliche Ziele am Horizont erscheinen. Das erste mögliche und dann kurzfristige Ziel könnte auf aktuellem Niveau mit einer Chance von 60 Prozent und das zweite und mittelfristige mit einer Chance von 140 Prozent umgesetzt werden.

Platin (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SC22TM) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Platinpreis ausgehen, mit einem Hebel von 5,6 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 13,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 915 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,25 Euro. Nach oben könnte sich für einen steigenden Platinpreis ein Ziel um 1180 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 7,9 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: SC22TM

Akt. Kurs: 1,51 - 1,52 Euro

Basispreis: 776,03 US-Dollar



KO-Schwelle: 814,73 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Société Générale

Basiswert Platin

Kursziel: 3,65 Euro

Kurschance: 140 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.