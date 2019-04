Platin: Knackpunkt 880 USD

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Metalle ziehen seit Wochen mit den Aktienmärkten hoch, darunter auch der für die Industrie wichtige Rohstoff Platin. Das Metall hat sich an den Widerständen aus dem ersten Quartal aber schon einmal vergeblich die Zähne ausgebissen. Das aktuelle Jahreshoch sieht jedoch vielversprechend aus!

Platin hat nach einem Verlaufstief bei 754,03 US-Dollar gegen Ende August letzten Jahres nach einem vorausgegangenen Ausverkauf einen Trendwechsel vollzogen und zunächst einmal in den Bereich seiner Abwärtstrendlinie um 877,78 US-Dollar zugelegt. Nach einem vorläufigen Abpraller an dieser Stelle markierte der Wert anschließend ein höheres Tief bei 778,56 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres und brach nur wenig später unter erhöhter Volatilität aus seinem Abwärtstrendkanal aus. Über die Hürde von rund 880 US-Dollar kam Platin im ersten Quartal jedoch nicht hinaus. In dieser Woche jedoch präsentiert sich das Chartbild wieder sehr viel freundlicher, das Metall konnte sogar ein frisches Jahreshoch markieren. Doch die Widerstände auf der Oberseite werden nicht einfach zu überwinden sein, das aktuelle Setup bietet unter günstigen Umständen jedoch gute Handelsansätze auf der Oberseite.

Voraussetzungen für ein Folgekaufsignal bei Platin ist ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der Kursmarke von mindestens 880,00 US-Dollar. Nur dann kann weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich der nächsten Widerstandszone um 900,00 US-Dollar freigesetzt werden. Aber genau dieses Widerstandsniveau aus dem Gesamtjahr 2017 stellt eine vergleichsweise hohe Hürde dar, an deren zwangsläufig Gewinnmitnahmen eingeplant werden müssen. Rechnerisch bestünde auf Sicht der nächsten Wochen die Möglichkeit eines Preisanstiegs bis rund 940,00 US-Dollar. Bleibt ein Wochenschlusskurs oberhalb von 880,00 US-Dollar jedoch aus, könnten kurzfristig Abgaben zurück an den 50-Wochen-Durchschnitt bei 847,45 US-Dollar einsetzen. Darunter ist eine weitere Unterstützung um 832,82 US-Dollar anzutreffen. Vorzugsweise sind für den Anfang noch kleinere Handelsgrößen zu favorisieren.

Platin (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 884,54 // 888,20 // 892,35 // 900,00 Unterstützungen: 880,00 // 877,21 // 863,69 // 847,51

Mit einem Mini-FutureLong (WKN MC0Y3J) können risikofreudige Anleger, die von einem steigende Plationpreis ausgehen, mit einem Hebel von 11,32 von einem Platinpreisanstieg profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 0,55 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert unter dem Niveau von 850,00 US-Dollar platziert werden. Im Mini-Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,53 Euro. Ein Ziel nach oben könnte um 940,00 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC0Y3J

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 6,56 - 6,58 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 810,13 USD

Basiswert: Platin KO-Schwelle: 830,00 USD

akt. Kurs Basiswert: 883,3275 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 11,49 Euro Hebel: 11,32

Kurschance: + 78 Prozent Quelle: Morgan Stanley

