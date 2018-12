Platin: Jahresendrallye gestartet?

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Platinkurs rutschte Ende November endgültig aus dem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal (siehe Chart) nach unten ab und gab in der Folge deutlich bis auf 775,50 US Dollar nach. Hier könnte sich nun ein Tief ausgebildet haben, welches auch saisonal bestätigt werden sollte, da das Edelmetall zum Jahresende und weiter bis Mitte Januar in der Vergangenheit meist kräftig zulegte. Wir nutzen dies, indem wir uns heute eine erste Positon ins Tradingdepot legen, welche wir jedoch recht eng unter dem letzten Tief im Bereich um 773 USD mit einem StopLoss zur Verlustbegenzung absichern.

Platin Tageschart

