Platin: Hält die Unterstützung erneut?

Platin befindet sich bereits seit Anfang November 2020 in einer Aufwärtsbewegung (siehe Chart unten). In dieser Zeit konnte der Kurs von 840 US Dollar bis auf 1155 USD klettern. Zwischenzeitlich eingelegte Korrekturphasen fanden in der Vergangenheit immer an der 35-Tage Linie ein Ende (blaue Kreise). Bietet sich hier nun erneut eine Kaufgelegenheit? Wir würden hierzu jedoch erst ein Umkehrsignal abwarten! Potentielle neue Longpositionen könnten unter dem Tief vom 11.01.21 im Bereich um die 1000 USD Marke mit einem Stopp abgesichert werden. Aktuell notiert Platin bei 1063 USD.





Platin Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.