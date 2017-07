Platin: Hält der Support dreimal?

In den letzten Monaten bewegte sich der Platinpreis mit breiter Schwankung zwischen 885 und 1045 US-Dollar. Mit einer seit Anfang Juni anhaltend fallenden Tendenz, als der Anstieg über die momentan bei 950 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie nicht gelang, näherten sich die Notierungen ein weiteres Mal der bedeutenden Unterstützung bei 885 US-Dollar an. Diese bewies sich bereits im Dezember und Mai als wichtiger Support und hielt den Platinpreis auf. In beiden Fällen folgte ein signifikanter Anstieg. Nun muss sich die Haltemarke ein drittes Mal innerhalb der letzten rund sieben Monate beweisen. Wenn das gelingt, könnte ein erneuter Anstieg folgen, der mindestens bis zu der eingangs beschrieben 200-Tage-Linie laufen könnte. Darüber befindet sich bei 1045 US-Dollar an der Oberseite der Schwankung das aktuelle Jahreshoch von Ende Februar.

Platin (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VS799A) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Platinpreis ausgehen, mit einem Hebel von 6,2 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 13,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 870 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,00 Euro. Nach oben könnte sich für einen drehenden Platinpreis ein Ziel um 1045 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 5 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: VS799A

Akt. Kurs: 1,24 - 1,25 Euro

Basispreis: 756,51 US-Dollar



KO-Schwelle: 770,87 US-Dollar



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Vontobel

Basiswert Platin

Kursziel: 2,50 Euro

Kurschance: 100 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei einem Mini Future findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere durch den Wechsel auf den nächstfälligen Future des Basiswertes verändern. Weitere Informationen hierzu befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.