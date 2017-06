Platin: Dieser Support muss halten

In den letzten zwei Wochen tendierte der Platinpreis überwiegend zur Seite, erreichte zwar dabei ein Hoch bei 966 US-Dollar, kam dort aber unterhalb der aktuell bei 967 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie nicht voran. Solange die Unterstützung bei 930 US-Dollar hält, kann es nach oben gehen.

Jedoch überwanden die Notierungen dabei eine fallende Gerade, welche die vorherigen Hochs von Ende Februar und Mitte April miteinander verbindet. Zudem behauptete der Platinpreis die Unterstützung bei 930 US-Dollar. Solange die Notierungen diesen Support verteidigen, könnte ein erster Anstieg zurück zum Hoch von Ende Februar bei 1045 US-Dollar führen und auf längere Sicht in einem freundlichen Umfeld sogar bis 1180 US-Dollar, wo sich die Notierungen zuletzt im August letzten Jahres befanden. Unsere Mitte Mai vorgestellte Idee, mit der WKN SC22TM auf einen steigenden Platinpreis zu setzen, befindet sich leicht im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 1,56 Euro und lag dabei mit 2,6 Prozent im Plus. Wer in der Erwartung eines steigenden Platinpreises in der spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses diese Position bereits näher am Vorstellungskurs von 1,52 Euro absichern.

Platin (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN SC22TM) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Platinpreis ausgehen, mit einem Hebel von 5,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 14,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 925 US-Dollar platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 1,31 Euro. Nach oben könnte sich für einen steigenden Platinpreis ein Ziel um 1180 US-Dollar ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 7,7 zu 1.