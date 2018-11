Platin: Der Abverkauf hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Platin Kurs konnte ausgehend vom letzten Tief vom 16.08.18 bei 755 US Dollar eine kräftige Rallye starten, welche die Notierung bis 877,78 USD am 07.11.18 nach oben führte. Seither fällt der Kurs und rutschte am 14.11.18 erstmals aus dem gültigen Aufwärtstrendkanal (siehe Chart). In den letzten Handelstagen verschärfte sich der Abverkauf deutlich, sodaß heute bereits die 3. Unterstützungszone im Bereich um 805 USD erreicht wird. Darunter wird es zappenduster, da wir als nächsten Support dann erst die Tiefs bei 766 und 755 ausmachen können. Wir würden hier klare Trendwendesignale abwarten und NICHT ins fallende Messer greifen.

Platin Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.