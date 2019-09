Platin: Abpraller für Einstieg interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Der Platinpreis korrigiert nach einer vorausgegangenen Kursrallye aus Anfang dieses Monats abwärts. Der aktuell laufende Rücksetzer eignet sich aber hervorragend, um vom übergeordneten Kaufsignal zu profitieren und zu einem günstigeren Preis wieder einzusteigen.

Aus Sicht der Bullen war der September sehr erfolgreich verlaufen, der Platinpreis konnte mit einer Reihe anderer Metalle merklich an Wert zulegen und sich zeitweise sogar über den 200-Wochen-Durchschnitt von 948,27 US-Dollar hinwegsetzen. Dann aber war Schluss, Verkäufer übernahmen wieder und haben das Industriemetall in eine wohlverdiente Konsolidierung geschickt. Aktuell befindet sich Palatin auf dem Weg zurück zum Ausbruchsniveau von grob 900,00 US-Dollar, wo zuvor das übergeordnete Kaufsignal zustande gekommen ist. Genau an dieser Stelle kommt es nach einem regelkonformen Pullback häufig zu einem Trendwechsel und Wiederaufnahme der übergeordneten Rallye. Für einen Long-Einstieg wäre kaum ein anderes Niveau besser vorstellbar.

Ziel bei über 1.000 USD

Ein Investment auf einen weiteren Kursanstieg bei Platin lohnt erst nach einem Abschluss der laufenden Konsolidierung. Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau von rund 900,00 US-Dollar sollen erst noch abgewartet werden. Erst an dieser Stelle wird ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC35S7 interessant. Übergeordnetes Ziel stellt nach technischer Auswertung das Niveau um 1.029 US-Dollar dar, wobei um den 200-Wochen-Durchschnitt von grob 9.50 US-Dollar mit einem kleinen Zwischenstopp gerechnet werden muss. Auf der Unterseite bedeutet ein Ausflug des Platinpreises unter 900,00 US-Dollar ein potenzielles Verkaufssignal in Richtung 860,00 US-Dollar. Dann aber würde das derzeitige Kaufsignal seine Gültigkeit verlieren und weitere Abgaben sogar auf 820 US-Dollar nach sich ziehen.

Platin Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 950,00 // 965,00 // 980,00 // 1.000 Unterstützungen: 920,00 // 915,57 // 900,00 // 880,00

Fazit

Technisch wird erst wieder ab 900,00 US-Dollarein Long-Investment interessant. Über ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC35S7ließe sich hiervon bis 1.029 US-Dollarbestens profitieren und eineRendite von 200Prozent herausholen. Mit erhöhter Volatilität muss am Kaufniveau aber zwangsläufig gerechnet werden! Orientierungshalber sollte der vorgestellte Schein bei Zieleinlauf um 17,01 Euroherum notieren. Ein mögliches Stoppniveau kann um 880,00 US-Dollar angesetzt werden, das ergibt einen Ausstiegskurs von 3,53 Euroim Zertifikat.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC35S7

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,34 - 5,36 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 872,44 US-Dollar

Basiswert: Platin Future KO-Schwelle: 872,44 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 930,78 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 17,01 Euro Hebel: 15,67

Kurschance: + 200 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.