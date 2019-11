Platin: Nach 1-2-3-Korrektur wieder im Aufwind

Während Edelmetalle wie Gold und Silber wegen der Dollarstärke merklich unter Druck stehen, hat Platin ein mögliches Ende der vorausgegangenen Abwärtsbewegung erzielt und könnte nun zu einem Ausbruchsversuch über den anhaltenden Abwärtstrend ansetzen. Eine derartige Chance sollten sich long orientierte Anleger nicht entgehen lassen.

Insgesamt beschreibt der Platinpreis seit August letzten Jahres und einem Kursstand von 754,03 US-Dollar einen Aufwärtstrend, dieser brachte zeitweise Notierungen von knapp 1.000 US-Dollar hervor. Nach dieser Kursspitze stellte sich Anfang September jedoch ein untergeordneter Abwärtstrend ein, der sich bislang als dreiwellige Konsolidierung präsentiert. Solche Kursmuster werden in der Charttechnik häufig in übergeordneter Trendrichtung aufgelöst und bieten daher gute Handelsansätze auf der Long-Seite. Der 200-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 944,00 US-Dollar sollte wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat als Widerstand jedoch nicht unterschätzt werden, denn erst darüber steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der übergeordneten Erholung bei Platin merklich an. Aber auch kurzfristige Trader kommen in der aktuellen Handelsphase voll auf ihre Kosten.

Starke Woche verführt zunehmend

Die aktuelle Handelswoche präsentiert sich bei Platin nach dem Novembertief von 865,00US-Dollar vergleichsweise stark, ein Rücklauf direkt an die obere Trendkanalbegrenzung sowie den 200-Wochen-Durchschnitt um 945,00 US-Dollar werden nun sehr wahrscheinlich. Ein regelrechtes Kaufsignal mit einem Ziel an der Widerstandsmarke von rund 1.030 US-Dollar wird jedoch erst darüber erwartet. Für ein kurz- bis mittelfristiges Engagement können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR2TE2 zurückgreifen. Bis zu der Hürde am EMA 200 ließe sich binnen weniger Handelstage schon eine Rendite von 40 Prozent erzielen. Sollte sich die laufende Konsolidierung jedoch mit einem weiteren Tief unterhalb derer aus November zurückmelden, würde dies für eine fünfwellige Korrektur und Impulswelle sprechen. In diesem Fall müssten zwingend Rückläufer auf rund 800,00 US-Dollar einkalkuliert werden, bei einem Trendbruch könnten sogar noch einmal die Jahrestiefs aus 2018 bei 754,03 US-Dollar angesteuert werden.

Platin (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 915,50 // 925,88 // 944,84 // 963,45 Unterstützungen: 890,50 // 873,94 // 865,00 // 840,00

Fazit

Ein Long-Einstieg in dieser frühen Phase ist noch recht spekulativ, bietet aber über das ausgesuchte Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR2TE2 bei einem Anstieg an 945,00 US-Dollar und die dort verlaufende Mehrfachhürde bereits eine Renditechance von 40 Prozent. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee mit einem Ziel bei 1.030 US-Dollar können sogar 150 Prozent herausgeholt werden. Der vorgestellte Schein dürfte sich dann um 1,73 Euro herum bewegen. Ein Stoppkurs gemessen am Basiswert sollte das Niveau von vorerst 865,00 US-Dollar nicht übersteigen, das ergibt einen Ausstiegskurs im vorgestellten Schein bei 0,25 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: SR2TE2

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,66 - 0,69 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 840,5103 US-Dollar

Basiswert: Platin (eine Feinunze) KO-Schwelle: 840,5103 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 910,93 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,73 Euro Hebel: 11,92

Kurschance: + 150 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

