Planungsebenen beim Trading

Planen Sie gezielt jeden Tradingtag. Hierzu sollten Sie zwischen Tagesziel-, Markt- und Tradeplanung unterscheiden und folgende Teilaspekte einbeziehen:



Tageszielplanung



· Wieviel darf maximal am Tag verloren werden

· Wieviel Risiko darf maximal pro Trade eingegangen werden

· Wieviele Trades werden maximal durchgeführt

· Wo liegt mein Tagesgewinnziel

· Welche Fehler möchte ich Heute vermeiden





· Wo liegt die Hauptrichtung des Marktes· Analyse Tageschart, Stundenchart und 5-Minutenchart· Volle Positionsgröße nur wenn alle 3 in einer Richtung· Nur in Trendrichtung traden· Welche Nachrichten stehe Heute an und wie können sich diese auswirken· Worstcase-Szenario festlegen· VOR Marktbeginn Suche nach guten Trades· Voreinschätzung treffen· Widerstände und Unterstützungen auf Tages- und Stundenbasis ermitteln· Einstieg, Stopp und Kursziel festlegen· Diversifikation Long und Shortorders (Risikominimierung)

