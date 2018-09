Pkw-Maut wird kommen

Die Große Koalition hält an ihren Plänen zur Einführung einer sogenannten Pkw-Maut fest. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Danach sei die geplante Infrastrukturabgabe EU-rechtskonform und nicht diskriminierend. „Die Vergabeverfahren zur Infrastrukturabgabe sollen in diesem Jahr abgeschlossen und mit der Erhebung der zeitabhängigen Infrastrukturabgabe in dieser Legislaturperiode begonnen werden“, heißt es in der Antwort weiter.Die gesamte Antwort der Bundesregierung finden Sie unter https://bit.ly/2xBOfXt