Die Pirouette der Fed

Die Fed vollzog auf ihrer jüngsten FOMC-Sitzung einen scharfen Schwenk.Noch im Dezember ging die Mehrheit der Mitglieder von bis zu dreiZinsschritten in 2019 aus, jetzt erwartet die Mehrheit keineZinsanhebung im laufenden Jahr mehr. Der Leitzins (federal funds rate)bleibt damit in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,50%. In 2020 könnte esvielleicht einen Zinsschritt geben. Oder auch nicht…Außerdem wird das Vorhaben der Bilanzverkürzung, von dem es noch imDezember hieß, es sei auf „Autopilot“, nun ab Mai bei den Staatsanleihenauf monatlich 15 Mrd. Dollar reduziert und soll im September beendetwerden. Damit gibt die Fed ihren Plan auf, die Geldpolitik wieder zunormalisieren. Die Bilanz der Fed war in einer von 2008 bis 2016anhaltenden gigantischen Misallokation von Kapital durch Anleihekäufebis auf rund 4,5 Bill. Dollar angewachsen. Mittlerweile liegt der Wertunter vier Bill. Dollar und wird ab Oktober bei gut 3,5 Bill. Dollarseine Schrumpfkur beenden. (Wenn nichts dazwischen kommt)Im Dezember war bei der Fed noch von einer US-Wirtschaft in einersoliden Verfassung die Rede, jetzt senkten die Währungshüter ihreBIP-Prognose für 2019 von 2,3% auf 2,1% Wachstum, in 2010 soll derZuwachs dann nur noch 1,9% (zuvor 2,0%) betragen. DieInflationserwartungen wurden ebenfalls leicht nach unten revidiert. Auchbei der Arbeitslosenquote zeigt man sich nun weniger optimistisch.Die am zurückliegenden Freitag veröffentlichten Einkaufsmanagerindizesbestätigen die Sichtweise einer sich deutlich abschwächendenWeltkonjunktur. Diese „Flash-PMIs“ für März sind für die USA, aber auchfür die Eurozone und erst recht für Deutschland deutlich gesunken.Der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie kommt mit 44,7Punkten auf ein 79-Monats-Tief gesunken und fällt gegenüber Februar umnochmals 2,9 Punkte. Damit befindet sich die deutsche Industrie in einerausgewachsenen Rezession. Der Einkaufsmanagerindex für die gesamtedeutsche Wirtschaft kommt im März, hoch gehalten durch einen solidenServicesektor, auf 51,5 Punkte. Ein Wert oberhalb von 50 Punktensignalisiert Expansion, aber das Wachstum war im März so gering wie seitAnfang 2014 nicht mehr. Da das Neugeschäft in der Industrie im März sostark kontrahierte wie seit April 2009 nicht, ist davon auszugehen, dassdiese Entwicklung noch anhält. Damit ist es nur eine Frage der Zeit,wann dieser Indikator für die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in denkontraktiven Bereich sinkt.Die Eurozone insgesamt präsentiert sich nicht ganz so finster. DasWirtschaftswachstum ging im März wieder etwas zurück. Auch hier dasgleiche Bild, der Dienstleistungssektor zeigt sich relativ stabil.Insgesamt sieht es hier eher nach einer milden Kontraktion bisStabilisierung aus.In den USA ging der Flash-PMI im März um 1,2 auf 54,3 Punkte zurück underreicht ein sechs-Monats-Tief. Der Index für die Industrie kommtaktuell mit 52,5 Punkten auf den niedrigsten Wert seit Juni 2017. DieNiveaus der Indices liegen klar über den Pendants in Europa. Die Tendenzzeigt jedoch abwärts, was die Ausrichtung der Fed untermauert.Wenn also die Aussichten für die dargestellten Wirtschaftsräume unisononach unten weisen – wie lange können sich Aktien dann noch oben halten?Am Donnerstag hatte man noch mit dem Rückenwind einzelner, besser alserwartet ausgefallener Makrodaten und der Aussicht auf ein Ende dergeldpolitischen Restriktionen versucht, die Kurse weiter hoch zutreiben. Der S&P 500 kam per Schlusskurs auf weniger als drei Prozent ansein Allzeithoch heran.Einen Tag später, am zurückliegenden Fraitag jedoch kam dieErnüchterung, der S&P 500 verlor 1,9%. Der VIX, der Angstmesser im S&P500, schoss um fast 21% in die Höhe und schloss über seiner EMA50. EinTeil der Zinsstruktur, die Differenz zwischen den zehnjährigen TNotesund den 13-wöchigen TBills kam intraday nahe an Null heran, eine ernsteWarnung vor einer Inversion, die im allgemeinen mit einer Rezessioneinhergeht.Wer den starken Kursrutsch bei Aktien im vierten Quartal 2018hauptsächlich mit den Unsicherheiten hinsichtlich des HandelsstreitsUSA-China und der „unverbesserlich“ auf steigende Zinsen und ingesamteine Normalisierung der Geldpolitik ausgerichtete Fed in Verbindungbringt, kann zu dem Schluss kommen, dass das Umfeld für Aktien intaktist. Schließlich wurden mit dem auf dem FOMC-Treffen im Januar zartangedeuteten und jetzt vollzogenen Schwenk der Fed, wie auch mit denoptimistischeren Tönen hinsichtlich Fortgang der Verhandlungen imHandelsstreit zwei wichtige Stolpersteine aus dem Weg geräumt.Diese Sicht ist aber zu kurz gegriffen. Nachdem das US-BIP im zweitenQuartal 2018 mit +4,2% Zuwachs ein lokales Maximum erreicht hatte,gingen die Steigerungsraten in den beiden folgenden Quartalen auf 3,4%,bzw. 2,6% zurück. Für das erste Quartal 2019 liegen die Schätzungen beideutlich unter zwei Prozent. Eine solche Tendenz zeigt auch der„Echtzeit-Indikator“ für das BIP, das Produkt aus Zahl der Arbeitsplätzeund wöchentlichen Arbeitsstunden, wie er zuletzt hier dargestellt wurde.Gleichzeitig wurde im September 2018 beim jährlichen Gewinnwachstum(gemittelt über die 12 zurückliegenden Monate) mit knapp 22% ein Topperreicht. Aktuell liegt das Gewinnwachstum fast sechs Prozent tiefer.Neben den PMI-Indikatoren von Markit IHS (s.o.) gibt es einige andereSignale, die darauf hindeuten, dass die US-Wirtschaft nicht in besterVerfassung ist, gleichzeitig aber auch noch kein Boden in Sicht ist.Einige wurden bereits hier diskutiert. Die Einzelhandelsumsätze zeigendeutlichen Tempoverlust, sie kommen aufs Jahr gesehen per Januar nochauf einen Zuwachs von 2,28%, im August betrug er noch fast 6,4%. DieErstanträge auf Arbeitslosenhilfe stellen einen Frühindikator für dieEntwicklung am Arbeitsmarkt dar – hier zeichnet sich eine Bodenbildung(der Indikator wird wöchentlich auf der Startseite aktualisiert), diesich verschlechternde Bedingungen am Arbeitsmarkt anzeigt. Die Schaffungneuer Arbeitsplätze zeigte zuletzt ebenfalls Schwäche, die nächstenMonate werden zeigen, ob der schlechte Wert für Februar ein Ausreißerwar (siehe hier).Die Rahmenbedingungen für einen weiteren Aufwärtskurs bei Aktien sinddamit einigermaßen ungünstig. Das heißt nicht zwangsläufig, dass diesehier und jetzt ins Bodenlose abstürzen müssen. Eine Einigung imHandelsstreit würde mit Sicherheit von bullischen Akteuren zum Anlassgenommen, eine neue Wachstumsphantasie auszurufen.Alles in allem dürfte aber die gegenwärtige lange konjunkturelleAufwärtsphase zügig ihrem Ende entgegenlaufen. Angesichts der seit derFinanzkrise fröhlich weiter gestiegenen Verschuldung ist damit dieGefahr eines Betriebsunfalls mit Kaskadeneffekten deutlich gestiegen unddementsprechend fragil ist das gesamte Wirtschaftsgebäude.Das Prädikat „fragil“ ist auch auf das jüngste Geschehen bei Aktienanwendbar. Auffallend ist im S&P 500, dass es vom Boden zur Jahreswendebei 2353 nicht einmal ansatzweise einen erneuten Test dieses Bereichsgab. Das ist meiner Meinung nach kein Zeichen bullischer Stärke, dasGegenteil ist der Fall. Auch das legt nahe, dass auf kürzere Sichtzumindest eine deutliche Korrektur ansteht. In diesem Sinne sind auf derUnterseite des aktuellen Standes des S&P 500 folgende Pegel von Belang:2788 liegt bereits in Reichweite des freitäglichen Schlusskurses von2800,71. Dann kommt das 62er Retracement des Abstiegs zwischen AnfangOktober und Jahreswende bei 2710 ins Visier. Bedeutsamer ist die Zone um2640, hier liegt einerseits das 50er Retracement, andererseits gibt eshier weitere statische Support-Pegel. Im Bereich des 38er Retracementsbei 2575 schließlich liegen Tiefs aus den ersten vier Monaten 2018.Unterhalb dieser Zone ist die Kellertüre offen (siehe Chart!).Die Widersprüche zwischen den Aussagen vieler Makroindikatoren und demStand der Aktienkurse werden immer größer. Die nachlassendewirtschaftliche Dynamik wird immer deutlicher. Dementsprechend nimmt dieWahrscheinlichkeit einer Korrektur bei Aktien immer mehr zu. Der S&P 500sieht fragil aus, nennenswerte Rücksetzer, die die jüngsteAufwärtsbewegung solider machen würde, hat es seit dem Boden zuJahresbeginn nicht gegeben.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2019/03/23/die-pirouette-der-fed/