Pinterest Aktie: Ganz großes Kino!

Die Aktie des US-amerikanischen Social Media-Unternehmens Pinterest ist einer der absoluten High Flyer der letzten Monate. Seit den Frühjahrsturbulenzen, als der Kurs bis auf 10,10 USD zurückfiel, zeigt die Kurve konsequent nach oben. Dabei brach die Aktie immer wieder nach oben aus, das letzte Mal Ende Oktober.

Dem vorausgegangen waren exzellente Quartalszahlen. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 442 Mio. Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) konnte sogar um satte 2.304 Prozent auf rund 93 Mio. Euro verbessert werden. Unter dem Strich stand ein Gewinn je Aktie von 13 Cent. Bei allen Kennzahlen lag Pinterest deutlich über den Erwartungen. Für das laufende vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem deutlichen Umsatzplus von 60 Prozent.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Pinterest?

Anleger brachen in Jubelarien aus und schickten die Aktie zeitweise um fast 40 Prozent in die Höhe. Beim Stand von 68,92 USD wurde ein neues All-Time-High markiert. Diesem Wert nähert sich die Aktie nun wieder an. Aktuell notiert der Anteilsschein bei 64,89 USD. Damit fehlen lediglich etwas mehr als 6 Prozent bis zu einer neuen Bestmarke.

Was sagen die Analysten zu Pinterest?





Die fundamental orientierten Analysten trauen der Aktie weitere Kurssteigerungen zu und sind mehrheitlich bullisch gestimmt. Momentan beschäftigen sich 29 Analysten mit der Pinterest-Aktie und es gibt 16 Buy-, 2 Overweight-, 10 Hold- und eine Underweight-Einstufung(en). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 67,67 USD (umgerechnet 57,03 Euro) und damit etwas mehr als 4 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus.





