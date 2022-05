Pinduoduo: Mit bullischer Umkehrformation

von Manfred Ries

Pinduoduo (Monatschart): Solide unterstützt im Bereich um 30 USD.

Von Manfred Ries

Montag, 30. Mai 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zu Wochenbeginn interessant: die …

...Emerging Markets! Zeit, um sich mal wieder den chinesischen Titeln zu widmen. Heute soll es um die Papiere der Pinduoduo, Inc. gehen. Schlusskurs von Pinduoduo am Freitag, 27. Mai 2022 an der Börse in New York: 48,30 USD (+15,2%). Die Pinduoduo-Aktie am Montag, 30. Mai 2022 in Frankfurt: 45,05 EUR (+2,4%). Hinweis: Am Montag, 30. Mai 2022 ist in den USA ein Börsenfeiertag (Memorial Day); heißt: die US-Börsen bleiben geschlossen.

Die Company. Pinduoduo ist eine in Shanghai/China beheimatete E-Commerce-Plattform, über die Benutzer an Gruppenkäufen teilnehmen können. Sie wurde im September 2015 unter dem Namen Shanghai Dream Information Technology gegründet. Fundamental betrachtet liegt die Pinduoduo-Aktie mit einem KGV(2023e) von ~23 auf einem relativ gesunden Niveau. Zum Vergleich das KGV(2022e): ~34.

Die Ausgangslage. Vorab: Noch bewegen sich die Kurse der Pinduoduo-Aktie in einem intakten Abwärtstrendkanal nach unten. Doch die Preismarke ~30 USD erweist sich zunehmend als Unterstützung. Die Monatskerze vom Mai (letzte Kerze im obigen Monatschart) zeugt von einer bullischen Einschätzung der Marktteilnehmer – die Rede ist von einer Kerze mit langem unteren Docht und einem weißen Kerzenkörper: eine potenziell bullische Umkehrformation! Die Kurse haben sich also von ihrem Monatstief (~30 USD) kraftvoll erholt.

Die Prognose. Dass die Kurse von Pinduoduo den Handelsmonat Mai nahe des Monatshoch beschließen dürften, ist positiv zu bewerten. Mit einer aktuellen Notierung oberhalb von 47,67 USD dringen die Kurse zunehmend in einen Widerstandsbereich ein, der sich bis ~50 USD erstreckt. Ein Ausbruch nach oben würde die Pinduoduo-Notierungen aus ihrem Abwärtstrendkanal befreien. Der nächste Widerstand ist ~55 USD und der fallenden 200-Tagelinie auszumachen.

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.