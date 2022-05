Pinduoduo: Überverkaufte Marktlage lockt Trader

von Manfred Ries

Pinduoduo (Monatschart): Titel sind bereits stark überverkauft.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 11. Mai 2022

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin gehts um die:

Emerging Markets! Gerade die chinesischen Werte sind mal wieder einen Blick wert. In diesem Kontext: die Pinduoduo Inc. (WKN: A2JRK6). Das Papier durchläuft aktuell ein Wechselbad der Gefühle. Die Pinduoduo-Aktie am Mittwoch, 11. Mai 2022 im Nachmittagshandel an der Nasdaq in New York: 34,47 USD (-3,1%).

Die Company. Pinduoduo ist eine in Shanghai/China beheimatete E-Commerce-Plattform, über die Benutzer an Gruppenkäufen teilnehmen können. Sie wurde im September 2015 unter dem Namen Shanghai Dream Information Technology gegründet. Fundamental betrachtet ist Pinduoduo mit einem KGV(2023e) von 17,3 auf einem wieder relativ gesunden Niveau. KGV(2022e): ~28. Die nächsten Unternehmenszahlen kommen am 25. Mai 2022.

Die Ausgangslage. Seit der Vorwoche kommt es bei Pinduoduo zu teils kräftigen Kursrückschlägen, ausgehend vom Vorwochenhoch bei 45,63 USD bis zurück auf 33,98 USD (-25%). Mit aktuellen Kursen ~34,50 USD kostet eine Pinduoduo-Aktie wieder so viel wie letztmalig im Sommer/Herbst 2019; also vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Der Abwärtstrend ist intakt, davon zeugt der rot schraffierte Abwärtstrendkanal, der Anfang 2021 beim bisherigen Allzeithoch bei 212,59 USD einsetzte.

Die Prognose. In meiner Analyse von Anfang Januar 2022 schrieb ich Ihnen: „Die Ausgangslage bei der Pinduoduo, Inc. bleibt angespannt. Dies sowohl fundamental, als auch charttechnisch betrachtet.“ Kurs damals: 48,53 USD. Seither haben die Papiere um ~30 Prozent korrigiert. Durch diese Korrekturbewegung hat sich die zuvor gesehene, überkaufte Marktsituation weiter bereinigen und liefert nun wieder ein relativ gesundes, fundamentales Bild. Die Titel präsentieren sich zwischenzeitlich sogar als technisch überverkauft; hiervon spricht der Slow-Stochastik-Indikator. Die 30-USD-Marke könnte damit einen Support darstellen. Eine Gegenbewegung nach oben ist nicht von der Hand zu weisen, doch sollte spätestens im Bereich um 50 USD ein kraftvoller Widerstand erwartet werden.

Schnell und dennoch umsichtig agierende Day Trader kommen bei chinesischen Werten wie Pinduoduo voll auf ihre Kosten – die Regeln des Money Managements sind unbedingt einzuhalten.

Glossar:

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.