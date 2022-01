Pinduoduo: Gefangen im Abwärtstrend

von Manfred Ries

Pinduoduo (Monatschart): Die Abwärtsbewegung bleibt weiterhin intakt.

was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

…Emerging Markets! Heute geht es um den chinesischen Basiswert Pinduoduo, Inc. (WKN: A2JRK6). Der Titel verliert im Mittwochshandel an der Börse in New York (Nasdaq) knapp ein 2,6 an Wert auf 48,53 USD. Achtung: der Abwärtstrend besteht fort!

Die Ausgangslage: die Papiere haben im Januar 2021 mit 212,60 USD ein Allzeithoch markiert. Anschließend schwenkten sie in einen Abwärtstrend ein, der bis heute Bestand hat. Anleger haben jetzt den nächsten Support im Bereich um 44,56 USD im Visier. Diese Preislinie lässt sich als Schlüsselmarke bis ins Jahr 2019/2020 zurückverfolgen. Positiv ist zu bewerten, dass der Slow-Stochastik-Indikator bereits in einem überkauften Bereich liegt – die Titel dürfen als überverkauft eingestuft werden. Ein Garant für ein schnelles Comeback ist dies indes nicht.

Die Company. Pinduoduo ist eine in Shanghai/China beheimatete E-Commerce-Plattform, über die Benutzer an Gruppenkäufen teilnehmen können. Sie wurde im September 2015 unter dem Namen „Shanghai Dream Information Technology“ gegründet. Fundamental betrachtet ist Pinduoduo mit einem KGV(2022e) von 54,2 kein Schnäppchen, obgleich das KGV(2021e) bei 191 lag. Die nächsten Unternehmenszahlen kommen am 16. März 2022.

Wie geht es weiter? Die Ausgangslage bei der Pinduoduo, Inc. bleibt angespannt. Dies sowohl fundamental, als auch charttechnisch betrachtet: die Papiere notieren aktuell so tief wie letztmalig im Mai 2020. Anleger sollten Investments auf der Long-Seite sorgsam überdenken, dies auch mit Blick auf politische Gegebenheiten am Börsenplatz Peking. Schnell und dennoch umsichtig agierende Day Trader indes kommen bei Werten wie Pinduoduo voll auf ihre Kosten.

