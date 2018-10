Pilbara Minerals liefert erstes Spodumenkonzentrat nach Asien

Lithiumproduzent Pilbara Minerals (WKN A0YGCV) hat die erste Lieferung Spodumenkonzentrat in Port Hedland verladen. Von dort aus soll es in Kürze an Abnahmepartner in Asien gehen.

Das von dem Unternehmen gecharterte Schiff soll bis zu 8.800 Tonnen Spodumenkonzentrat aufnehmen, wobei es sich um einen Verschnitt aus groben und feinen Konzentraten vom Pilgangoora-Projekt des Unternehmens handelt. Pilbara-Chef Ken Brinsden sieht darin einen „historischen Moment“ für alle Beteiligten.

Nun da dieser Meilenstein erreicht sei, so Brinsden weiter, werde Pilbara sich darauf konzentrieren, die Anlage auf Pilgangoora zur Nennkapazität der ersten Produktionsphase hochzufahren, um die die Abnahmevereinbarungen mit seinen Kunden zu erfüllen. Dabei sei man gut im Plan, erklärte der Pilbara-CEO weiter, sodass man sich nun auch verstärkt der Expansion (Phase II) auf eine Kapazität von fünf Millionen Tonnen pro Jahr widmen könne.

Mit dieser Expansion soll die Produktion von 314.000 Tonnen hochwertigem Spodumenkonzentrat pro Jahr auf 800.000 bis 850.000 Tonnen pro Jahr gesteigert werden, wobei die Mine eine Lebensdauer von 17 Jahren hätte.



