Photon Energy N. V. nimmt 55 Millionen Euro auf

Photon Energy, ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, begibt eine zum 23.11.2027 fällige Anleihe (WKN A3KWKY). Diese weist ein aufgestocktes Emissionsvolumen von 55 Millionen Euro auf, wobei sich der Kupon auf 6,5% beläuft. Dabei erfolgen die Zinszahlungen quartalsweise und erstmalig am 23.02.2022.Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinsten handelbaren Einheiten belaufen sich auf privatanlegerfreundliche 1.000 Euro. Für Photon Energy liegt gegenwärtig kein Rating vor. Das Unternehmen kann die Anleihe vorzeitig kündigen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.