Philadelphia Gold/Silver-Index (Monthly) - Vor neuem Bewegungsimpuls [...]

Seit über einem Jahr pendelt der Philadelphia Gold/Silver-Index in engen Grenzen seitwärts.

Zuletzt hat sich die Tradingrange nochmals auf rund 76 Punkte auf der Unter- und 93

Punkte auf der Oberseite eingeengt. In der Folge ist der Abstand zwischen oberem und

unterem Bollinger Band auf das niedrigste Niveau seit dem Jahr 2007 zusammengeschmolzen

(siehe Chart). Diese Konstellation stellt die ideale Ausgangsbasis für eine größere

Trendbewegung dar, zumal auch der MACD im Bereich der Nulllinie nahezu flach verläuft.

Die Gretchenfrage ist also, in welche Richtung der Ausbruch erfolgen wird. Hierzu

trifft der Volatilitätsindikator leider keine Aussage. Vielmehr muss der Technische

Analyst zur Beantwortung der Frage auf andere Methoden zurückgreifen. Während auf

der Unterseite die 38-Monats-Linie (akt. ebenfalls bei 76 Punkten) die Bedeutung der

unteren Begrenzung der eingangs erwähnten Schiebezone unterstreicht, wäre auf der

Oberseite bei einem Sprung über die Hochs bei 93 Punkten gleichzeitig auch der seit

September 2011 bestehende Abwärtstrend (akt. bei 92 Punkten) zu den Akten gelegt.

Die angeführten Marken können Anleger deshalb als die großen strategischen Leitplanken

