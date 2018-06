Pharmakonzern Sanofi begibt zwei neue Anleihen

Seit dem 19. Juni sind auch zwei neue Anleihen des Biopharmakonzerns Sanofi in Stuttgart handelbar. Es sind Fremdwährungsanleihen mit einer Stückelung von je 2.000 US-Dollar. Das Gesamtvolumen beider Anleihen beträgt zwei Milliarden. Die erste Anleihe mit der WKN A192DF hat eine Laufzeit von fünf Jahren, der Kupon beträgt 3,375 Prozent. Das Papier ist mit einer Make Whole Call Option bis zum 19. Mai 2023 ausgestattet.Im Falle einer Kündigung vor diesem Datum erhält der Gläubiger eine Rückzahlung zum Barwert plus 0,1 Prozent. Im Anschluss kann Sanofi sie zu 100 Prozent kündigen. Der zweite Bond (WKN A192DG) hat eine Laufzeit von 10 Jahren und ist mit 3,625 Prozent jährlich verzinst. Auch hier gibt eine Make Whole Call Option mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent auf den Barwert, sollte die Anleihe vor dem 19. Mai 2028 gekündigt werden. Danach ist sie zum Rückzahlungskurs 100,00 Prozent vom Emittenten kündbar. Die Ratingagentur Standard & Poors bewertet die Sanofi S.A. mit AA und somit als eine sichere Anlage.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.