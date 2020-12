Pfizer-Team: Höhere Versandtemperatur für COVID-Impfstoff?

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Arzneimittelhersteller, die hinter dem am Mittwoch von den britischen Behörden genehmigten COVID-19-Impfstoff stehen, untersuchen, ob er bei höheren Temperaturen als minus 70 Grad Celsius (minus 94 Grad Fahrenheit) transportiert werden kann, was die logistischen Herausforderungen bei der Immunisierung von Menschen erleichtern würde, sagte BioNTech-CEO Ugar Sahin.

In einem CNN-Interview, kurz nachdem Großbritannien als erste westliche Nation der öffentlichen Nutzung des Impfstoffs des US-Pharmariesen Pfizer (NYSE:PFE) und des deutschen Partners BioNTech zugestimmt hatte, sagte Sahin, dass die Menschen in Großbritannien Anfang nächster Woche damit beginnen könnten, sich impfen zu lassen.

Die beiden Unternehmen haben bereits 50 Millionen Dosen für eine mögliche Verteilung bis Ende des Jahres produziert, nachdem sie im Vorfeld der behördlichen Zulassung Vorabbestellungen von Regierungen erhalten hatten, um den normalen Zeitrahmen für den Start von Impfprogrammen zu beschleunigen.

Vierzig Millionen Dosen dieses Vorrats, genug, um 20 Millionen Menschen zu impfen, sind für die USA bestimmt, wo die Food and Drug Administration am 10. Dezember zusammenkommen soll, um über die Erteilung einer Notfallgenehmigung zu entscheiden. Nach Angaben von Pfizer/BioNTech zeigen die Daten klinischer Studien, dass ihr Impfstoff 95% wirksam gegen COVID-19 schützt. Bundesbeamte teilten den Gouverneuren in einem kürzlichen Aufruf mit, dass Operation Warp Speed, die von den Ministerien für Verteidigung und Gesundheit und Humandienste geführte logistische Task Force, laut CBS News bis zum 15. Dezember mit der Lieferung in die USA beginnen könnte.

Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock teilte der BBC mit, dass 800.000 Dosen im Vereinigten Königreich sofort verfügbar sein würden. Pfizer/BioNTech wird bis 2021 40 Millionen Dosen an das Vereinigte Königreich liefern.

Pfizer und BioNTech werden sich mit den Regierungen abstimmen, aber die Verteilung ihres temperaturempfindlichen Impfstoffs verwalten, wobei die Lieferung über die großen Expressdienste FedEx Express (NYSE:FDX) und UPS (NYSE:UPS) abgewickelt wird.

“Dies ist die frühe Phase der Pandemie-Versorgung. Natürlich ist die frühe Phase der Pandemie-Versorgung eine logistische Herausforderung für uns alle”, sagte Sahin vor dem Hauptsitz des Unternehmens in Mainz, “nicht nur die Lagerung und der Transport des Impfstoffs, sondern auch die Menschen zur richtigen Zeit an die richtigen Orte zu bringen und sicherzustellen, dass sie für die zweite Impfung wiederkommen können”.

Pfizer/BioNTech haben eine neue Technologie entwickelt, die sich auf ein zerbrechliches genetisches Material, die so genannte Boten-RNA, stützt und zur Aufrechterhaltung der Stabilität tiefgefroren werden muss. Um sie bei ultrakalten Temperaturen zu halten, sind spezielle Gefrierschränke erforderlich, die über Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen und große Apothekenketten hinaus nicht weit verbreitet sind. Viele Kühllager, Kühlwagen und Flughafeneinrichtungen sind ebenfalls nicht für den Umgang mit ultra-kalten Temperaturen ausgelegt.

Pfizer hat einen speziellen Thermokühler entwickelt, der Impfstoffe bis zu 10 Tage lang bei minus 112 Grad Fahrenheit (minus 80 C) halten kann. Sie kann nach dem Öffnen der Packung fünf Tage lang bei 35,6 bis 46,4 Grad Fahrenheit gehalten werden.

Der Versand des Pfizer/BioNTech-Produkts und seine vorübergehende Lagerung an lokalen Verwaltungsstandorten erfordert große Mengen Trockeneis, um seine Integrität zu erhalten. UPS und FedEx haben zum Beispiel die Trockeneisproduktion in ihren riesigen Pakethubs in Memphis, Tennessee, und Louisville, Kentucky, erweitert, um Sendungen umzupacken und lokale Einrichtungen zu versorgen.

Pfizer sagt, dass sein Just-in-time-Liefersystem den Bedarf an langfristiger Lagerung überall minimieren wird.

“Wir arbeiten an der Analyse anderer Transporttemperaturen, einschließlich minus 20 Grad Celsius (minus 4 Grad F). Wir evaluieren, ob der Impfstoff bei 2 bis 8 Grad Celsius [reguläre Kühltemperatur ab 35,6 F] über einen längeren Zeitraum stabil ist”, sagte Sahin, “und wir arbeiten auch bereits an einer Formulierung der zweiten Generation, die uns den Transport sogar bei Raumtemperatur ermöglichen könnte”.

Das Unternehmen wird in den nächsten Monaten zusätzliche Daten über die Fähigkeit entwickeln, den Impfstoff bei einer weniger strengen Temperatur zu transportieren." “Die zweite Generation wird höchstwahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 verfügbar sein”.

BioNTech verfügt über mRNA-Produktionsstandorte in Mainz und Idar-Oberstein und wird seine Produktionskapazität im Jahr 2021 erhöhen, sobald ein dritter Standort in Deutschland eröffnet wird." . Die Produktionsstätte von Pfizer in Puurs, Belgien, wird weitgehend für die Versorgung Großbritanniens verantwortlich sein.

Der Standort Puurs wird in erster Linie für die europäische Belieferung genutzt, dient aber auch als Backup-Versorgung für das US-Werk von Pfizer in Kalamazoo, Michigan. Am Freitag führte United Airlines einen Charterflug mit der ersten Lieferung von Belgien nach Chicago durch, um den Impfstoff für die Verteilung in den USA vorzubereiten, berichtete das Wall Street Journal.





