Pfizer mit Steigerungspotenzial: Tradingchance mit Calls

Laut einer im Société Générale-Newsletter „ideas daily“ veröffentlichten Analyse könnte die Pfizer-Aktie (ISIN: US7170811035) das Rekordhoch ins Visier nehmen beendet sein. Hier die Analyse:

„Die Pfizer-Aktie war im Rahmen eines zyklischen Bärenmarktes bis auf ein im März vergangenen Jahres verzeichnetes 6-Jahres-Tief bei 26,44 USD gefallen. Seither bewegt sie sich in einem intakten übergeordneten Aufwärtstrend. Ab Mitte Juli kam es zu einer Trendbeschleunigung, die die Notierung dynamisch über eine Reihe langfristig bedeutsamer Hürden beförderte. Im August überquerte das Papier schließlich das aus dem Jahr 1999 stammende Allzeithoch bei 47,45 USD. Bei 51,86 USD startete eine Abwärtskorrektur, die im Oktober oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie bei 40,94 USD auf Unterstützung traf. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Nach einem Pullback an die überwundene 100-Tage-Linie machte der Wert am Freitag einen von extrem hohem Handelsvolumen begleiteten Kurssprung von fast 11 Prozent auf ein 3-Monats-Hoch und riss dabei eine bullishe Kurslücke. Nächste potenzielle Kursziele sind der Bereich 49,28-50,00 USD und die historische Bestmarke bei 51,86 USD. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Marke würde der übergeordnete Bullenmarkt bestätigt. Mittelfristige Kursziele lauten im Erfolgsfall 54,83/54,96 USD, 56,03 USD, 57,36 USD und 58,61 USD. Darüber wäre eine Rally-Ausdehnung in Richtung 59,72-61,70 USD vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich bei 46,04/46,55 USD und 43,31-44,47 USD nächste Unterstützungsbereiche. Darunter würde das bullishe Bias negiert.“

Kann die Pfizer-Aktie, die derzeit bei 48,50 USD notiert, in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das alte Hoch bei 51,86 USD zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 48 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Pfizer-Aktie mit Basispreis bei 48 USD, Bewertungstag 121.1.22, BV 0,1, ISIN: DE000PH312K3, wurde bei der Kursindikation von 48,50 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,159 USD mit 0,25 – 0,26 Euro gehandelt.

Gelingt der Pfizer-Aktie in spätestens einem Monat ein Kursanstieg auf 51,86 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,40 Euro (+54 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,865 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Pfizer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,865 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SF9CP71, wurde beim Aktienkurs 48,50 USD mit 0,40 – 0,42 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Pfizer-Aktie auf 51,83 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,68 Euro (+62 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Pfizer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Pfizer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek