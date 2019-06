Pfizer - Short Trade Nummer 22

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Nachdem wir letzte Woche mit dem Short Trade in Apple, welcher bereits verkauft wurde 14,4% Gewinn erzielen konnten (Siehe Analyse dazu). als auch mit dem Short in den Dow Jones Wert 3M knapp 60% Gewinn erzielt haben, nachdem dieser aus unserem Tradingbereich regelrecht zusammenbrach, sind nun mit dem Short in Coca-Cola (Trade gestern gepostet!) die zwei nächsten risikoarmen Short-Trades ist im Anmarsch: Es geht um den Pharmakonzern Pfizer!

Dieser bietet kurzfristig die Chance, ein paar Dollar zu verdienen, die wir später wieder auf der Longseite reinvestieren können. Wie bei MC-DONALDS werden wir parallel zum Post hier an Abonnenten die relevante Einstiegs- und Stopplevels versenden. Das ist Trade Nummer 22 im Dow Jones 30 Paket, innerhalb der letzten 6 Wochen. Das Dow-Paket bietet massenhaft Chancen, die Sie natürlich nicht alle handeln müssen, aber wenn Sie nur ein paar Trades mitnehmen, werden Sie solide und konstant Geld verdienen! Möchten Sie die exakten Einstiege zukünftig auch erhalten?

