Pfizer: Omikron-Welle sorgt für Paxlovid-Großaufträge aus Europa und den USA!

Nach dem Potenzmittel Viagra und dem Impfstoff Corminaty schreibt Pfizer (PFE) mit dem Corona-Medikament Paxlovid wieder einmal Pharmazie-Geschichte.

Symbol: PFE ISIN: US7170811035

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Halbjahreschart sehen wir bei der Pfizer-Aktie einen Kurszuwachs von circa 25 Prozent. Die Widerstandslinie knapp oberhalb des 20er-EMA könnte die Startrampe für einen lukrativen Breakout Trade sein.

Chart vom 28.01.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 54.33 USD





Meine Expertenmeinung zu PFE

Meinung: Mit einer Marktkapitalisierung von rund 312 Milliarden USD ist Pfizer nach Johnson & Johnson, das zweitgrößte Pharmaunternehmen der Welt. Mit dem Potenzmittel Viagra und dem mit Biontech entwickelten Impfstoff Corminaty schrieb der Konzern mit Sitz in New York bereits mehrfach Pharmaziegeschichte. Mit dem Corona-Medikament Paxlovid könnte sich eine weitere Erfogsstory entwickeln. So gibt es bereits Zulassungen der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA und der europäischen EMA sowie größere Bestellungen aus diversen Ländern.

Setup

Mögliches Setup: Unser Long Setup formiert sich aus dem Trigger über der Widerstandslinie, dem Stopp Loss unter den letzten beiden Tageskerzen und dem Kursziel beim Pivot-Hoch vom 20. Dezember. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 8. Februar vor Börsenstart, so dass unser Trade eher kurzfristig konzipiert ist. Mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt, könnte hier ein lukrativer Gewinn erzielbar sein. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PFE.

Veröffentlichungsdatum: 29.01.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

