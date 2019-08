Pfizer, Coca Cola, Cisco, Walmart

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Morgen um 10 Uhr erscheinen unsere Analysen mit Einstiegssignalen zu Coca Cola, Pfizer, Cisco und Walmart.

In dieser sehr ereignisreichen Woche an den Finanzmärkten stehen wir mit mehreren Positionen hervorragend da.

Walmart und Dow Inc. werden wir Shorten, so viel sei schon einmal gesagt. Diese Woche stehen unsere Positionen wie folgt:

JPMorgan Chase: Unser Trade bei der US Großbank, liegt aktuell rund +10% im Gewinn. Wir ziehen den Stopp nun auf den Einstieg nach. Weitere Gewinnsicherungen erfolgt abhängig vom Verlauf.

CHEVRON: Der Trade in Chevron steht mit +7.89% gut im Gewinn. Wir wollen hier dennoch das Risiko aus dem Trade nehmen und Ziehen den Stopp nach. Alle Parameter zum aktuellen Trade in Chevron haben wir in unserer Kurznachricht für Abonnenten übersichtlich aufgeführt.

VISA: Der Trade in Visa verläuft weiterhin bestens. Aktuell liegt die laufende Position mit +16.6% im Gewinn. Unsere Abonnenten sind über die neue Stopp Setzung informiert.

DISNEY: Der laufende Trade in Disney steht aktuell mit ca. +10.11% im Gewinn. Selbst wenn wir jetzt ausgestoppt würden, hätten wir immer noch 4% verdient. Wir gehen jedoch von weiter steigenden Notierungen beim Entertainmentriesen aus.

