Pfizer Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Die Pfizer-Aktie fährt in den letzten Wochen einen rasanten Zick-Zack-Kurs. Nach Vorlage erfolgreicher Studiendaten zur Wirksamkeit des in Kooperation mit Biontech entwickelten Covid-19-Impfstoffs schnellte das Papier zunächst kräftig in die Höhe. Die Kurszuwächse betrugen mehr als 15 Prozent und führten die Aktie auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 41,99 USD. Der Anstieg wurde daraufhin aber fast vollständig abverkauft, sodass der Kurs bis auf 35,83 USD zurückfiel.

Auf Höhe der 200-Tage-Linie (SMA200) bekamen die Käufer wieder Zugriff und stabilisierten den Kurs. In den letzten Tagen kam es erneut zu deutlichen Kursgewinnen, nachdem bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung beantragt wurde. Für die EU wurde am Montag ein Antrag auf Zulassung bei der EMA gestellt. Aktuell ist der Anteilsschein 39,48 USD wert.

Welche Erkenntnisse liefert der Ichimoku?

Im Ichimoku Kinko Hyo verläuft der Kurs oberhalb der Wolke (Kumo) und oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus ergeben sich zwei Kaufsignale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen rosafarbenen Körper auf und ist damit bärisch einzuschätzen. Allerdings könnte es in Kürze zu einem bullischen Wechsel kommen, da Senkou A und Senkou B dicht beieinander liegen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Pfizer?

Die drehende Linie (Tenkan) verläuft knapp unterhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Death Cross gebildet, das bärisch zu werten ist. Auch hier könnte es in den nächsten Tagen zu einem bullischen Wechsel (Golden Cross) kommen. Die verzögerte Linie (Chikou) befindet sich oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Long-Signal. Demzufolge liegen drei bullische und zwei bärische Signale vor.

Sollten Pfizer Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Pfizer jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Pfizer Aktie.

Pfizer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.