Pfeiffer Vacuum mit starken Quartalszahlen - Aufwärtsbewegung beschleunigt!!

Die Pfeiffer Vacuum Technology AG ist ein deutscher Maschinenbauer, der international im Bereich der Vakuumpumpensysteme und Vakuumpumpenkomponenten tätig ist. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im hessischen Aßlar. Im ersten Quartal 2018 konnte das Unternehmen seinen Umsatz von 136,9 Millionen Euro in 2017 auf 170,4 Millionen Euro in 2018 steigern. Der operative Quartalsgewinn stieg um 6,4 Millionen Euro auf 27,5 Millionen Euro an. Auch der Auftragseingang legte deutlich um 47,5 Millionen Euro auf 194 Millionen Euro an. Auch im zweiten Quartal scheint dies fortgesetzt zu werden, denn es konnten Großaufträge zweier bedeutender asiatischer Kunden an Land gezogen werden.

Nach dem die Aktie Ende November 2017 einen neuen Abwärtstrend eingeleitet hatte, wurde dieser scheinbar Ende April beendet. Knapp 50 Euro an Kurswert verlor die Aktie binnen sechs Monaten. Daher hoffen nun einige Anleger und Aktionäre auf die Kehrtwende, die Zahlen aus dem ersten Quartal könnten diesen Wunsch beschleunigen. Denn am Donnerstag legt die Aktie knackige 10,51 Prozent zu und die Aktie geht mit einem Kurs von 139,80 Euro aus dem Handelstag. Sprich die Aufwärtsbewegung die Ende April begann, scheint sich nun zu beschleunigen. Im aktuellen Aufwärtstrend legte die Aktie schon satte 17,60 Euro zu.

Dennoch sollten einige Faktoren beachtet werden, um auch weiterhin Gewinne mit der Pfeiffer Vacuum Technology AG zu generieren. Sollten die ersten Gewinne mitgenommen werden, könnte die Marke bei 132,10 Euro für den nötigen Support sorgen. Geht die Aufwärtsbewegung aber weiter, muss die Widerstandsmarke bei 144,50 Euro überwunden werden um den Aufwärtstrend zu bestätigen!!

