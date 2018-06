Pfeiffer Vacuum-Aktie: Vertrauen in Story wurde gestärkt! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse von Analyst Veysel Taze von ODDO BHF:



Veysel Taze, Aktienanalyst bei ODDO BHF, bekräftigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien der Pfeiffer Vacuum AG (ISIN: DE0006916604, WKN: 691660, Ticker-Symbol: PFV).



Eine Roadshow der Pfeiffer Vacuum AG habe die positive Haltung gegenüber der Investmentstory gestärkt.



Das Unternehmen wolle seine Marktposition stärken und die Profitabilität verbessern. Die Finanzierung des Wachstums genieße im Hinblick auf die Kapitalallokation Priorität, so der Analyst Veysel Taze.









In ihrer Pfeiffer Vacuum-Aktienanalyse stufen die Analysten von ODDO BHF den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 190,00 EUR.