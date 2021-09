Petrobrás: Viele Gründe für steigende Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Petrobrás SA (Tageschart): Wieder oberhalb der 10-USD-Kursmarke.

Von Manfred Ries

Freitag, 24. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

…Emerging Markets – beziehungsweise auch die Rohstoffe. Noch interessanter natürlich: eine gesunde Mischung aus beidem! Und genau hier kommt die brasilianische Petrobrás (WKN: 615375) ins Spiel!

Petrobras ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen und betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und ein Tankstellennetz in Lateinamerika. Der Aktienkurs profitiert damit grundsätzlich auch von einem steigenden Ölpreis, so wie wir es aktuell erleben. Als KGV(2022e) wird seitens meiner Datenbank ein Wert von ~4,8 genannt – eine attraktive Größe für einen internationalen Ölkonzern wie Petrobrás; damit können wir Analyst gut arbeiten! Die Dividendenrendite beläuft sich auf mehr als 12 Prozent – vor Steuer(n), versteht sich.

Charttechnisch hat sich im Wochenverlauf der Petrobrás-Aktie eine vielversprechende Ausgangslage ausgebildet. Nachdem die Titel am vergangenen Montag bei 8,89 USD ein temporäres Tief ausgebildet hatten, ging es kraftvoll nach oben; alleine am Donnerstag um 4,1%. Dabei wurde die 200-Tagelinie ebenso überwunden wie auch die psychologisch bedeutsame Preislinie von 10 USD. Der Kursbereich ~9,60/9,80 USD verspricht einen Support.

Wie gehts weiter? Alles in allem gute Voraussetzungen für weitere Kurssteigerungen bei Petrobrás. Der steigende Rohölpreis (Brent Crude am Freitag: +1%) zieht die Öl-Titel mit nach oben. Die gesamte Handelswoche bereits ist als positiv zu bezeichnen; alleine am Mittwoch ging es mit dem Öl-Preis um mehr als ein Prozent nach oben. Aktuell kostet ein Fass der Sorte Brent Crude – North Sea 77,98 USD und damit so viel, wie letztmalig im Januar 2020; sprich: vor dem weltweiten Corona-Lockdown. Ein weiterer, entscheidender Break out beim Öl-Preis könnte zeitnah erfolgen. Die aktuelle Entspannung der Corona-Situation in Lateinamerika belebt das Geschäft von Petrobrás zusätzlich: weite Teile Südamerikas gelten zwischenzeitlich nicht mehr als Risikogebiet des RKI. Kurs von Petrobrás am Freitag, 24. September, am Börsenplatz New York: 10,02 USD (-0,7%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – gerne auch in Lateinamerika. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite