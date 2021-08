Petrobrás: Neuer Break-out-Versuch

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

Petrobrás auf Tagesbasis: Aus diesem Chartbild wird mehr! Wetten?!..

Von Manfred Ries

Freitag, 6. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin erneut interessant: die …

…Emerging Markets. Beziehungsweise auch die Rohstoffe. Noch interessanter: eine Mischung aus beidem! Und genau hier kommt die brasilianische PETROBRÁS (WKN: 615375) ins Spiel.

Petrobras ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen und betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und ein Tankstellennetz in Lateinamerika. Der Aktienkurs profitiert von einem steigenden Ölpreis. Zum Hintergrund:

Der Kurs von Petrobrás (Vorzugsaktien) versucht sich zum Wochenschluss hin an seiner 11-USD-Kursmarke. Gelingt der Break out nach oben? Versuche hierfür wurden bereits unternommen; insbesondere im Donnerstag-Handel (vorletzte Kerze). Positiv: Mit ihrem steigenden Verlauf stellt der MA(200) eine solide Unterstützung dar. Oben abgebildet: der Tageschart. Am Donnerstag kokettierten die Notierungen, wie erwähnt, mit der Marke um 11 USD. Schlusskurs am Freitag, 6. August an der Börse in New York: 10,82 USD. Die 200-Tagelinie verläuft bei aktuell 9,67 USD. Das Chartbild passt. Was steckt drin? Der nächste Resistance ist bei 11,30 USD zu erwarten, anschließend ~12 USD; dort fand sich das bisherige Jahreshoch. Das Top im Vorjahr lag bei 15,31 USD. Andererseits zeigt sich das Papier derzeit ~10,68 USD, sowie anschließend um ~9,76 USD als relativ solide unterstützt.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – gerne auch in Lateinamerika. Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite