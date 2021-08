Petrobrás: Jetzt geht’s wieder nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

von Manfred Ries

Petrobrás auf Tagesbasis: Ein Ausbruch über die 11-USD-Marke liegt nahe.

Von Manfred Ries

Montag, den 30. August 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin weiterhin spannend: die …

… Rohstoffe. Hier bin ich bereits am Freitag auf die fantastische Ausgangslage im Chartbild des Öl-Preises (Brent) eingegangen. Meine Ansage in der Vorwoche: »Das würde die Aktienkurse der Öl-Firmen beflügeln …«. Heute gehe ich auf die brasilianische Petrobrás (Petroleo Brasileiro SA) ein (WKN: 515870). Das Papier hatte ich bereits im Jahresverlauf im Optionsscheine Expert Trader© erfolgreich getradet.

Wie geht es weiter? Petrobrás ist nach meinem damaligen Verkauf zurückgefallen – erwacht jetzt aber zu neuem Leben. Insbesondere der vergangene Freitag (27.8.) überzeugte mich mit einem kraftvollen Kurssprung von 4,6% auf 10,92 USD. Damit stehen die Notierungen kurz vor der 11-USD-Marke. Ein nachfolgender Break out nach oben würde ich als sehr positiv bewerten und weiteres Kurspotenzial gen Norden ausmachen. Andererseits präsentiert sich die Kursmarke ~10 USD als relativ solider Support.

Petrobrás ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen und betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und ein Tankstellennetz in Lateinamerika. Der Aktienkurs profitiert aktuell vom wieder erstarkten Ölpreis und der Hoffnung auf eine Eindämmung der Corona-Pandemie im nun beginnenden südamerikanischen Sommer. Gleichwohl ist der Titel als spekulativ einzustufen. Am Montagabend kostet ein Fass Rohöl der Sorte Brent – North Sea ~73,20 USD (+0,9%). Der Tropensturm Ida hält die Öl-Förderplattformen im Golf von Mexiko in Schach; die Öl-Produktion steht vielerorts still. Petrobrás am Montag im Nachmittagshandel an der Börse in New York: 10,92 USD (+/-0%)

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch bei den (Energie)Rohstoffen!! Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

