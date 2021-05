Petrobrás: Aktienkurs schießt nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

von Manfred Ries

Petrobrás (Wochenchart auf USD-Basis): Kursschub könnte weitergehen

Freitag, 14. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant: die …

…EMERGING MARKETS – und hier insbesondere Petrobrás auf US-Dollarbasis (WKN: 615375). Am Freitag ist das Papier kräftig gestiegen! Schlusskurs am Freitag. 14. Mai an der Börse in New York: 9,93 USD (+5,4%). Damit ist der Ausbruch über die 9,16er-Preismarke gelungen und die 10er-Marke steht unmittelbar bevor – eine charttechnisch fantastische Ausgangslage hat sich damit etabliert. Eine Ausgangslage, auf die sich aufbauen lässt. Selbst Notierungen um 11,70 USD liegen im Bereich des Möglichen – sofern die weitere charttechnische Ausgangslage es zulässt. Der Bereich um 8,00/8,40 USD sollten Anleger als Unterstützung im Visier behalten.

Auf die euphorische Aufbruchsstimmung bei Petrobrás (Petroleo Brasileiro SA) habe ich meine Leser des Optionsscheine Expert Trader© in der vergangenen Ausgabe am 9. Mai bei 9,44 USD hingewiesen und ein Long-Derivat vorgestellt. Seither ist der Aktienkurs von Petrobrás um acht Prozent gestiegen; das präsentierte Long-Derivat konnte sich seit Montag bereits um fast 15 Prozent verteuern. Das Papier wird im Rahmen des redaktionellen Teils des Optionsscheine Expert Trader© weiterverfolgt und betreut.

Petrobras ist ein brasilianisches halbstaatliches Mineralölunternehmen und betreibt Ölfelder und Raffinerien sowie petrochemische Anlagen und ein Tankstellennetz in Lateinamerika. Der Aktienkurs profitiert aktuell vom wieder erstarkten Ölpreis (Brent am Freitag: +1,7%). Der Titel ist als spekulativ einzustufen.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.