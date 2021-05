PetroChina: Bodenbildung schreitet voran!

Weitere Suchergebnisse zu "PetroChina":

Petrochina (Monatschart auf EUR-Basis): Springt über seinen Widerstand!

Montag, 10. Mai 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenstart hin interessant: die …

… EMERGING MARKETS – und hier speziell der Einzelwert PetroChina CO. LTD. (WKN: A0M4YQ). Der Aktienkurs hat am Montag, 10. Mai, an der Börse Frankfurt mit 0,3446 EUR geschlossen – ein Tagesplus von ~7%. PetroChina ist der größte chinesische Öl- und Gaskonzern mit einem eigenen Netz von mehr als 18.000 Tankstellen. Mit einem KGV(2022e) von ~10 und einer Dividendenrendite von ~5% ist das Papier ein interessantes Vehikel, um auf eine (weltweite) Konjunkturbelebung zu setzen. Obgleich diese in China bereits begonnen hat, verharren die Titel noch immer unterhalb des 2020er-Hochs, welches damals bei 0,4819 EUR lag.

Charttechnisch ist PetroChina ein wahrer Leckerbissen mit einer großen Bodenbildung im Bereich ~0,23/0,25 EUR. Mit Kursen ~0,34 EUR kostet eine Aktie wieder so viel, wie letztmalig im April 2020 zu Beginn der Corona-Krise. Kommt jetzt der große Sprung nach oben? Ein wichtiger Widerstand wurde durchbrochen, ebenso ein langfristiger Abwärtstrend. Charttechnisch sieht das Papier damit vielversprechend aus und das Kurspotenzial kann sich sehen lassen. Selbst Notierungen ~0,40 EUR würden ein ordentliches Kurspotenzial von mehr als 15% beinhalten – mit der anschließenden Chance auf weit, weit mehr. Dass die 200-Tagelinie wieder nach oben strebt, bewerten wir Chartisten als höchst erfreulich!

Mit Argusaugen blicke ich jetzt auf die weitere Kursentwicklung von PetroChina. Ein bullisches Wochen-Candle würde die aktuell positive Stimmungslage bestätigen. Ich halte Sie auf dem Laufenden! Bis zur kommenden Ausgabe aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen – bleiben Sie gesund, munter und: trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.